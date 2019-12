Pridobitev desetletja Krško rešila prometne gneče

16.12.2019 | 19:00

Trak ob odprtju krške obvoznice so družno prerezali župan Miran Stanko, ministrica Alenka Bratušek in vršilka dolžnosti direktorice direkcije za infrastrukturo Monika Pintar Mesarič. (Foto: I. Vidmar)

Krško - V Krškem ne bo več tako, kot je bilo. Bo bolje. Po Cesti krških žrtev se ne bodo več valile kolone tovornjakov in avtomobilov, namenjenih od Dolenjske avtoceste proti Celju in naprej ali obratno. Danes opoldne je podpredsednica vlade in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek odprla še zadnji del krške obvoznic, njen južni del pri Žadovinku. Kot je ob odprtju poudaril krški župan Miran Stanko, obvoznica ni za Krško pridobitev desetletja toliko zaradi osemnajstih milijonov evrov, kolikor je stala, pač predvsem zaradi tega, kar pomeni Krčanom, ki bodo z njo rešeni vsakodnevne gneče zaradi tranzitnega prometa in predvsem številnih tovornjakov.

Zgolj južni del obvoznice je stal 14,5 milijona, pri čemer je krška občina prispevala nekaj več kot tri milijone evrov, ostalo pa država oziroma Evropska unija. Obvoznico so začeli graditi leta 2007.

Bratuškova je v svojem govoru najprej poudarila, da je ponosna, da bo lahko naredila piko pri tem projektu: »To je res projekt desetletja, a ne le za občino, ampak tudi za državo. Pri tem projektu je sodelovalo veliko ljudi, Vesela pa sem, da je danes z nami tudi gospod Marussig, ki mi je prejle povedal, da se je šestinštirideset let ukvarjal s cestno infrastrukturo v naši državi in da je že pred več desetletji sodeloval pri načrtovanju krške obvoznice, kar nam pove, koliko časa je občina Krško čakala, da je prišla do te prepotrebne ceste. Osemnajst milijonov, pet kilometrov, deset milijonov evropskega denarja. Pomembno se mi zdi poudariti, da so stvari finančno odvile v okviru pogodb, časovno pa celo pred roki. Obvoznica bo predvsem pomagala razbremeniti promet v mestu, boljša pa bo tudi prometna varnost v občini. Tudi ta projekt je dokaz, da se v Ljubljani zavedamo, da Slovenija ni samo Ljubljana. Prometnih izzivov s tem tudi na tem koncu Slovenije še ni konec. Z občino Krško naše ministrstvo poleg cest povezuje še kar nekaj energetske infrastrukture. Mislim da je krški župan, župan s katerim imam največ stikov. Letos smo obnovili zgradili in nadgradili več kot 260 km cest in 40 km železnice, kar pomeni več kot 360 projektov. Želim vam, da bi imeli s to cesto čim manj problemov, da bi bila varna in da bi bilo z njo vaše lepo mesto še lepše. "

Ob tej priložnosti je krški župan napovedal tudi obnovo Ceste krških žrtev od glavnega mostu prek Save do nakupovalnega središča pri Žadovinku, ki je predvsem zaradi gostega tovornega prometa precej poškodovana in dotrajana.

I. Vidmar

