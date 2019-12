Zagorelo osebno vozilo

16.12.2019 | 18:10

Foto: arhiv DL

Z brežiškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je ob 14.31 izven naselja Pavlova vas, občina Brežice, zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Pišece in PGD Globoko so požar pogasili, posipali iztekle motorne tekočine, počistili vozišče in preprečili širitev požara v gozd. V sporočili za javnost novomeškega regijskega centra za obveščanje pa piše, da izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso zabeležili.

R. N.