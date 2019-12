Adventni je čas 2019

17.12.2019 | 08:00

Skupen nastop vseh pevcev, na desni Aleksandra Barič Vovk.

Povezovalka programa Jelka Petrovič (za mikrofonom), spredaj Prešmentani faloti.

Slapi - Tretja adventna nedelja že tradicionalno pomeni, da Mešani pevski zbor PGD Zbure pripravi praznični koncert z naslovom Adventni je čas. Tudi to nedeljo ni bilo nič drugače.

Seveda so se najprej predstavili zburski pevci pod vodstvom Aleksandre Barič Vovk, ki so v goste povabili kar nekaj pevskih prijateljev. Tako so nastopili ljudski pevci iz Majšperka Prešmentani faloti, pevska skupina Mamice župnije Šmarjeta ter mešani pevski zbor Dobrava pri Škocjanu. Vsak je na svoj način popestril koncert in navdušil občinstvo, ki je do zadnjega kotička napolnilo cerkev Karmelske Matere božje v Slapih.

Vsi nastopajoči so koncertni večer zaključili s skupno pesmijo Dajte mi zlatih strun, pri kateri je bila solistka Andreja Barič Kerin. Posebno doživetje je bila tudi afriška ljudska pesem Bonse Aba, pri kateri jih je na kongah spremljal Gašper Klobučar.

MePZ PGZ Zbure se je ob koncu za lep koncert in za širjenje glasbene kulture s šopkom zahvalil župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar.

Za praznično, pravzaprav kar pravljično vzdušje, pa je pred cerkvico v Slapih poskrbela pevka zbora Mija Klobučar - obiskovalce so pričakale umetelno narejene in razporejene sveče.

L. Markelj, foto: Brane Vovk

