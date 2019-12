Gasilci, reševalci in policisti v pomoč obolelemu

Sinoči ob 20.35 uri so na Knafljevem trgu v Ribnici gasilci PGD Ribnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili reševalcem NMP Ribnica dostop do obolele osebe. Nudili so tudi pomoč pri prenosu osebe do reševalnega vozila in s tehničnim posegom nazaj zaklenili stanovanje. Oseba je bila z reševalnim vozilom prepeljana v UKC Ljubljana. Na kraju dogodka so bili prisotni tudi policisti.

Ob 17.41 je v naselju Zdenska vas, občina Dobrepolje, nenadno obolela oseba. Posredovali so gasilci PGD Zdenska vas in PGD Videm, ki so ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP UKC Ljubljana.Prepeljali so jo v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI izvod Šola.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BORIHA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA.

ENadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJE GRČEVJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

