Podprli v upanju, da se vrnejo

17.12.2019 | 09:00

Po podpisu pogodbe je nastala tudi tale skupinska fotografija

Nina Bavčar Čargo je županu Alojziju Kastelicu podelila certifikat Mladim prijazna občina.

Trebnje - Občina Trebnje je pred dnevi z dvajsetimi nadarjenimi dijaki in študenti podpisala pogodbe o štipendiranju za letošnje šolsko leto. Kot je povedala Irena Žužek, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti na občini, višina štipendije za dijaka mesečno znaša 130, za študenta pa 165 evrov.

Občina je septembra objavila javni razpis, podobno kot lani pa so prejeli okoli 50 vlog, ki jih je pod drobnogled vzela pristojna komisija. »Število vlog se v zadnjih letih ne spreminja. Merila za dodelitev štipendije so precej visoka, prejmejo jo dijaki in študentje, ki so res uspešni na svojem področju,« je dejala Žužkova. Že drugo leto zapored so podelili dvajset štipendij, in sicer devet za nadarjene dijake, devet za nadarjene študente ter po eno za dijaka in študenta, ki delujeta na izvenšolskih področjih. Iz proračuna za nadarjene dijake oz. študente tako namenjajo okoli 30.000 evrov. »Na ta način pripomoremo in pomagamo, da dijaki oz. študenti pridejo do izobrazbe, na drugi strani pa vzpostavljamo tudi trdno vez med lokalno skupnostjo in mladimi,« je dodala Žužkova, ki upa, da bodo mladi po končanem šolanju izzive našli v lokalnem okolju, kjer je vse več uspešnih podjetij in ustanov, ter tako prispevali k razvoju domačega kraja.

Med prejemnicami štipendije je tudi Nastja Kastigar, študentka petega letnika arhitekture. »Denar bom uporabila predvsem za nakup materiala, ki ga potrebujem pri nekaterih predmetih. Zelo prav mi bo prišel,« je povedala. Tudi dijak Nik Zupančič, ki sodi med najboljše mlade badmintoniste, je vesel, da bo vsak mesec dobil občinsko štipendijo. Staršem sedaj ne bo treba več v celoti kriti nakup športne opreme in prijav na tekmovanja, pravi in dodaja, da občina na ta način pomaga pri doseganju zastavljenih ciljev.

Ob tej priložnosti so pripravili okroglo mizo o potrebah mladih v občini, udeležili pa so se jo tudi predstavniki mladinskih organizacij. Napredek občine na področju mladinske politike je predstavila Nina Bavčar Čargo, direktorica Inštituta za mladinsko politiko, ki je županu Alojziju Kastelicu znova podelila certifikat Mladim prijazna občina, s katerim so se v Trebnjem v preteklosti že ponašali.

Besedilo in fotografije: R. N.

