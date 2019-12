Občan ujel tatu, policist pa rešil življenji

17.12.2019 | 09:50

Foto: Policija

Dolenjske Toplice, Ribnica - Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar sta v prostorih Policijske akademiji v Tacnu včeraj podelila medalje policije za hrabrost in požrtvovalnost. Med 26 policisti in 13 občani sta medalji prejeli tudi policist Rok Majer iz Loške vasi in občan Marko Maležič iz Ribnice.

30. julija letos je mlajši moški v bližini doma starejših občanov v Ribnici oropal žensko. Ta je obležala na tleh, storilec pa je pobegnil. Marko Maležič, ki se je takrat slučajno peljal mimo s kolesom, je dejanje opazil. Odločil se je slediti osumljencu in ga po 200 metrih tudi ujel. Skočil je s kolesa in osumljenca pozval, naj se ustavi in vrne, kar je ukradel. Ta se je res ustavil, a je takrat s tal pobral meter dolgo leseno palico in z njo udaril Maležiča, nato pa stekel stran. Maležiča močan udarec ni ustavil – stekel je za njim, ga dohitel in zadržal, dokler ga s sredstvi za vezanje in vklepanje niso dokončno obvladali policisti s Policijske postaje Ribnica. Oškodovanko so zaradi padca odpeljali v Zdravstveni dom Ribnica, kjer so ugotovili, da ni utrpela hujših poškodb, pomoč pa je zaradi bolečin od udarca poiskal tudi Maležič. »Marko Maležič se je brez oklevanja odločno zapeljal za osumljencem in ga s svojo vztrajnostjo in požrtvovalnostjo kljub močnemu udarcu ujel in zadržal do prihoda policistov. V svojem namenu, je vztrajal ne glede na to, da bi ga ta lahko huje telesno poškodoval. Tega se je Maležič nedvomno zavedal. Zaradi svoje odločenosti, da prime storilca kaznivega dejanja drzne tatvine, občan Marko Maležič prejme medaljo policije za požrtvovalnost,« so zapisali v obrazložitvi.

Kar dve medalji za požrtvovalnost pa je prejel policist Policijske postaje Grosuplje Rok Majer, doma iz Loške vasi v občini Dolenjske Toplice. 12. septembra lani se je v prostem času z osebnim vozilom zjutraj peljal skozi naselje Soteska. Ob cesti je opazil ustavljen osebni avtomobil, poleg pa osebe, ki so bile videti zbegane. Ustavil se je in preveril, kaj je narobe. V vozilu je videl nezavestnega voznika. Ker je vedel, da je takoj treba začeti oživljanje, ga je potegnil iz vozila, čeprav so mu drugi to odsvetovali. Položil ga je na tla in začel postopek oživljanja oziroma masažo srca. Prisotne je pozval, naj pohitijo do bližnjega gasilskega doma, saj je vedel, da je tam defibrilator. Po približno desetih minutah so na kraj prinesli defibrilator. Majer je, ne da bi prekinil masažo srca, navzoče prosil, naj pripravijo defibrilator, hkrati pa jim je po korakih dajal tudi navodila. Medtem je na kraj prišlo reševalno vozilo z zdravstvenim osebjem. Oživljanje se je nadaljevalo še približno pet minut, ko je voznik začel kazati življenjske znake. Odpeljali so ga v Splošno bolnišnico Novo mesto, kjer je v naslednjih dneh povsem okreval. »Pravočasna pomoč policista je nedvomno preprečila smrt ali hujše posledice pri vozniku. Dokazano je namreč, da vsaka zamujena minuta pri srčnem zastoju zmanjša možnost preživetja za deset odstotkov,« so zapisali v obrazložitvi. Majer je za svoje dejanje letos prejel tudi grb občine Dolenjske Toplice.

Majer je medaljo za požrtvovalnost prejel tudi za ravnanje 7. decembra 2018, ko je občanka v Grosupljem naznanila poskus samomora znanke. Majer je bil na kraj napoten skupaj s sodelavko, s katero sta kmalu ugotovila, da je samomorilna oseba najverjetneje v kamnolomu. Odšla sta do kamnoloma in tam zaslišala glasove. Majer osebe sprva ni videl, presodil pa je, da glas prihaja z zgornjega roba stene kamnoloma. Ko je hodil proti vrhu, je opazil, da ob zgornjem robu kamnoloma, približno 20 metrov visoko, leži oseba, noge pa ji od kolen navzdol nihajo v prazno nad kamnolomom. Osebi se je tiho in neopazno približal in jo kljub nevarnosti, teren je namreč na tem mestu zelo nestabilen in bi se lahko odtrgal v globino, močno prijel, dvignil in potegnil stran od roba. Oseba je bila ob tem vidno presenečena in se je poskušala izviti iz prijema. Uspešno jo je obvladal, nato pa počakal, da so do njiju prišli še preostali policisti. Ti so osebo varno pospremili do dna kamnoloma. »Policist Majer se je v opisanem dogodku izkazal kot izredno spreten in sposoben organizator, saj je hitro in učinkovito izvedel vse aktivnosti, da bi našel pogrešano osebo. Pri tem ni okleval in čakal na preostale policiste, temveč je ne glede na nevarnost krušenja stene kamnoloma sam učinkovito izvedel reševanje. Vse to je pripomoglo k temu, da je uspešno preprečil najverjetnejši samomor osebe,« so zapisali v obrazložitvi. Majer je medaljo za požrtvovalnost sicer prejel že leta 2015, ko je v oklici Trebnjega v gozdu našel mlado žensko, ki je nameravala storiti samomor. Ko jo je našel, se je že začela dušiti, zato je nujno potrebovala zdravniško pomoč. Ker je bilo območje težko prehodno, jo je policist dvignil in odnesel okoli 100 metrov do glavne ceste, kjer so jo oskrbeli reševalci.

Boris Blaić