Dvoletni proračun uspešno skozi prvo branje

17.12.2019 | 14:00

Župan Ivan Molan je včeraj na seji sicer poslušal obsežno svetniško razpravo o predlaganih proračunih, vendar so svretniki potem sprejeli oba proračunska predloga. (Foto: M. L.)

Vodja oddelka za finance in računovodstvo Aleksander Denžič je predstavil predloga dvoletnega proračuna. (Foto: M. L.)

Podžupanja Mila Levec je na koncu seje povabila navzoče k obloženi mizi, ki jo je pripravila s podžupanoma Juretom Pezdircem in Bogdanom Palovšnikom. (Foto: M. L.)

Brežice - Svetniki občine Brežice so na včerajšnji seji obravnavali v prvem branju proračuna za leto 2020 in leto 2021. V proračunu za prihodnje leto znašajo prihodki 27,7 milijona evrov, odhodke načrtuje občina v višini nekaj več kot 31 milijonov. Načrtovani proračunski prihodki za leto 2021 so skoraj 33 milijonov, medtem ko znašajo predvideni odhodki nekaj manj kot 34 milijonov evrov. Občina Brežice po besedah župana Ivana Molana pričakuje, da bo država uresničila svojo obljubo in prevzela nekatere sedanje stroške občin. V Brežicah bi ob takem državnem ukrepu zakonsko določene denarne obveznosti občine zmanjšali za 550.000 evrov.

Dvoletni proračun vključuje tudi participativni del, zanj namenjajo po 100.000 evrov letno.

Oba proračunska predloga so svetniki po obširni razpravi sprejeli in zdaj bo dvoletni proračun v javni obravnavi do vključno 8. januarja.

Občinski svet je med drugim tudi sprejel občinski program kulture za obdobje 2020 do 2024.

M. L.

