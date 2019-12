FOTO: Včeraj zadnji Kostakov kamion, a nekaj odpadkov ostaja

Tako je Kostakov viličarist včeraj popoldne čakal še na zadnji kamion za prevzem ožganih odpadkov.

Kar nekaj bal odpadkov bo na požarišču počakalo na morebiten nov razpis MOP.

Straža, Krško - Kot smo poročali včeraj, so delavci krške družbe Kostak, ki je s pogorišča podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži 19. avgusta začela odvažati odpadke, včeraj popoldne odpeljala še zadnji kamion z balami odpadkov, skupaj pa so jih prevzeli 7.500 ton. A je bila prvotna ocena količine odpadkov prenizka, tako da jih je na pogorišču ostala še večja količina.

Predsednik Kostakove uprave Miljenko Muha je za STA povedal, da bo moralo ministrstvo za okolje in prostor sedaj verjetno objaviti dodaten izvajalski razpis, na katerega se namerava prijaviti tudi Kostak. Pogodbena vrednost odvoza 7500 ton odpadkov je sicer brez davka znašala nekaj manj kot 1,5 milijona evrov.

»Kolikor vemo, je ostalo še kar precej teh bal odpadkov. To je tipično slovensko in šlamparija brez primerjave. Kdo je naredil prvo oceno za odvoz, ne bi smel dobiti niti evra plačila. Zdaj bo treba nov razpis, nova sredstva, sem brez besed, to je kriminal,« je dejstvo, da iz Zaloga niso odpeljali vseh odpadkov, komentiral predsednik tamkajšnje civilne iniciative Franc Plut.

»Vsekakor smo veseli, da je Kostak v skladu s pogodbo odpeljal dogovorjeno količino, kolikor vem, sta ostali še dve toni in pričakujemo, da bodo tudi to odpeljali. Na ministrstvo bomo poslali dopis, da naj to rešijo bodisi z aneksom k izvajalci pogodbi s Kostakom ali novim javnim naročilom,« je za Dolenjski list povedal straški župan Dušan Krštinc. Kot je znano, sta z okoljskim ministrom Simonom Zajcem dogovorjena, da po zaključeni sanaciji območja v Zalogu v nekaj mesecih izvedejo nove meritve onesnaženosti zemljine na iztoku odpadnih meteornih voda.

Vprašanja glede nadaljevanja sanacije smo naslovili tudi na okoljsko ministrstvo, na odgovor še čakamo.

