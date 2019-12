FOTO: Močno opit 25-letnik v drevo, avto nato zagorel

Avto je uničen. (Foto: PP Brežice)

Brežiški policisti so bili včeraj nekaj po 14.30 obveščeni o prometni nesreči pri Pavlovi vasi. Ugotovili so, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Voznik in 23-letni potnik, oba sta bila pod vplivom alkohola, sta uspela nepoškodovana izstopiti, takoj potem pa je vozilo zagorelo. Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,46 miligramov alkohola (3,01 g/kg).

Policisti bodo zoper voznika na sodišče naslovili obdolžilni predlog zaradi vožnje pod vplivom alkohola, neprilagojene hitrosti in ker je na prednjem sedežu prevažal osebo, ki je bila očitno pod vplivom alkohola. Zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Vlomili v hiši in bencinski servis

V Malem Lipovcu je med 16.30 in 19.30 nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 400 evrov škode.

Med 11. in 20. uro, ko so bili stanovalci odsotni, je v Hribu pri Orehku nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je živila in lastnika oškodoval za 400 evrov.

V noči na torek pa so v Novem mestu neznanci vlomili v prostore bencinskega servisa. Okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo.

Skrivali so se v tovornjaku in vlaku

Na mejni prehod Obrežje je včeraj na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila makedonskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so v tovornem delu našli tri državljane Bangladeša, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Nekaj pred 22. uro so policisti PMP Dobova med kontrolo tovornega vlaka, ki je iz Srbije v zaprtih vagonih prevažal koruzo, v enem izmed vagonov našli skritih sedem državljanov Afganistana, ki so se poskušali izogntii mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Po zaključenem postopku so jih predali hrvaškim varnostnim organom.

Okoli polnoči je na vstop v Slovenijo pripeljal tovorni vlak, ki je iz Madžarske prevažal gorivo. Policisti so opazili in prijeli tujca, ki je skočil s premikajočega vlaka in skušal peš pobegniti. Državljana Afganistana so predali hrvaškim policistom.

Prijeli Afganistanca

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Brežic izsledili in prijeli državljana Afganistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

