Horvat stotič, Habuš stodesetič

17.12.2019 | 15:00

Trojica zvestih krvodajalcev (z leve): Ivan Pavc ter jubilanta Slavko Horvat in Dragutin Habuš (Foto: OZRK Novo mesto)

Novo mesto - V prazničnih dneh vsi radi nekaj podarimo, ampak če podariš del sebe za zdravje drugih, je nekaj neprecenljivega. Tako sta danes na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto kri darovala kar dva krvodajalca jubilanta, in sicer Slavko Horvat iz Cerovca v občini Dolenjske Toplice stotič, Dragutin Habuš iz Vrhpolja pa 110-ič, so sporočili iz Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto. Na odvzem pa je prišel tudi redni krvodajalec Ivan Pavc iz Jesenovca, ki je danes kri daroval že 132-ič.

Horvat je prvič je dal kri pri osemnajstih letih, nato pa nadaljeval kot delavec v podjetju Gorjanci, kjer so se organizirali sodelavci in skupaj odšli na krvodajalsko akcijo. Vsa leta redno daruje kri in čeprav bo z januarjem odšel v pokoj, bo s tem nadaljeval. Del tega humanega poslanstva je tudi njegova soproga, ki je to dragoceno življenjsko tekočino darovala že več kot 50-krat.

»Habuš, ki je kakšna štiri leta preseljen v Vrhpolje v KORK Šentjernej. Prvič se je odločil dati kri s sošolci v srednji šoli v Ljubljani, nadaljeval je v času služenja vojaškega roka, tudi med službovanjem v Viatorju te lepe navade ni opustil. Krvodajalstvu se je zapisal tudi sin, ki tako nadaljuje očetovo začeto delo,« je v sporočilu za javnost zapisala Mateja Šlajkovec iz novomeškega Rdečega križa in dodala, da imata oba njihova krvodajalca imata za sprostitev vinograd, kjer preživita kar nekaj ur.

Glede na to, da pa imata še kar nekaj let do krvodajalske »upokojitve« in jima zdravje dobro služi, ju bomo prav gotovo pozdravili ob še kakšnem jubileju.

Ob tej priložnosti so jima čestitali Ivana Pelko in Milena Drnovšek, predsednici ene in druge KORK, predsednica novomeškega območnega združenja Vesna Dular, župan občine Dolenjske Toplice Franc Vovk in zdravnica Mojca Šimc.

M. Ž.. Foto: OZRK Novo mesto

