Svet zavoda OŠ Šentjernej za ravnatelja izbral Aljoša Šipa

17.12.2019 | 19:05

Aljoša Šip na predstavitvi občinskim svetnikom na seji v Šentjerneju. (Foto: A. Petrič)

Šentjernej - Sinoči je Svet zavoda OŠ Šentjernej, ki mu predseduje Tadeja Strmole, dokončno odločal o novem vodstvu šole in izmed treh kandidatov izbral Aljoša Šipa iz ljubljanskega konca. Domačinka Viktorija Rangus, ki je šolo pred leti že vodila in zdaj tam poučuje športno vzgojo, je dobila en glas, Zvonka Potočar iz RIC-a Novo mesto menda nobenega.

To smo izvedeli neuradno, saj uradnih informacij danes kljub trudu ni bilo mogoče dobiti - predsednica sveta zavoda šole je že pred časom dejala, da ni pooblaščena za podajanje informacij, v. d. ravnateljice šole Nina Šalamon, ki je sicer pojasnjevala dogajanje v zvezi z izbiro novega vodstva šole, pa se tudi ni odzvala.

Rangusova se je izločila iz glasovanja

Vse kaže, da bo šentjernejska osnovna šola prihodnja leta pod moškim vodstvom. (Foto: L. M.)

Svet zavoda OŠ Šentjernej, ki ga sestavljajo trije predstavniki staršev, trije predstavniki ustanovitelja in pet predstavnikov delavcev zavoda, je odločal v desetčlanski zasedbi. Ker je Viktorija Rangus članica sveta zavoda in hkrati tudi kandidatka za ravnatelja, se je za čas trajanja postopka izločila. Pri postopku imenovanja je bila potrebna absolutna večina glasov. Menda se je večina predstavnikov delavcev zavoda glasovanja vzdržala.

Izid glasovanja je pravzaprav pričakovan. Po razpisu za novega ravnatelja šole - potem, ko je vodenje šole predčasno zapustila mag. Renata Zupanc Grom in je kot vršilka dolžnosti nastopila Nina Šalamon - je svet zavoda pozval k podaji mnenj o prijavljenih kandidatih za mesto ravnatelja učiteljski zbor, svet staršev in ustanovitelja ter vsa že pridobil. Vsi trije kandidati, ki so se javili na razpis, so se predstavili vsem trem organom šole.

Zdaj mnenje ministrstva

Nina Šalamon (Foto: L. M.)

Občinski svetniki so največjo podporo izrekli Aljoši Šipu. Pravzaprav je slednji edini dobil pozitivno mnenje (10 svetnikov za, 5 proti, 1 vzdržan). Za Viktorijo Rangus je glasovalo 5 svetnikov, 8 jih je bilo proti, trije so bili vzdržani. Zvonka Potočar je prejela tri glasove podpore, dvanajst jih je bilo proti. In kako sta glasovala druga dva organa? Tudi tu nam uradno tega podatka ni uspelo izvedeti, neuradno pa naj bi Svet staršev največ glasov namenil Šipu, učiteljski zbor pa Rangusovi (en glas več kot Aljoši Šipu).

Po včerajšnjem glasovanju bo po besedah Nine Šalamon o izbranem kandidatu ali kandidatki potrebno pridobiti mnenje šolskega ministra, za kar je rok trideset dni. Njegovo mnenje ni zavezujoče, če ga ne bo, se razume, da je pozitivno oz. da nima zadržkov do izbranega kandidata. Upoštevati bo treba tudi vse pritožbene roke. Potem bo znova sklicana seja Sveta zavoda šole, na kateri bo odločilno glasovanje o novem vodstvu OŠ Šentjernej. Novi ravnatelj ali ravnateljica bo imenovan(a) za mandatno obdobje petih let, mandat se bo začel 15. marca 2020. Dan prej namreč poteče mandat Šalamonovi.

L. Markelj