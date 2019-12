Zapeljala s ceste in trčila v hišo

17.12.2019 | 18:35

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Ob 9.38 sta na Cesti 4. julija v Krškem trčila tovorno in osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so protipožarno in protinaletno zavarovali mesto dogodka. Na osebnem vozilu so odklopili baterijo, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in do prihoda policije urejali promet ter jim nudili vso ostalo pomoč. V nesreči ni bilo poškodovanih, poročajo dežurni iz ReCO Brežice.

Ob 17.36 je na Bizeljski cesti na Bizeljskem voznica zapeljala s ceste in preko škarpe trčila v stanovanjski objekt. Pri tem se je poškodovala. Na terenu posredujejo reševalci NMP Brežice in gasilci PGE Krško.

Delovna nesreča

Iz posavskega centra poročajo še o delovni nesreči. Ob 11.20 si je v naselju Kompolje občanka pri domačih gospodarskih opravilih poškodovala prst na roki. Reševalci NMP Sevnica so jo v sevniškem zdravstvenem domu oskrbeli in napotili v celjsko bolnišnico. Obveščene so bile pristojne službe.

Kamion pretrgal žice

Ob 9.33 je na Cesti prvih borcev v Brestanici tovorno vozilo pretrgalo in poškodovalo več telefonskih žic, napeljanih čez cesto. Zaradi tega je bil promet na tem območju naselja nekaj časa onemogočen. O dogodku je bil obveščen Telekom Slovenije in ostale ustrezne službe.

Gorelo v zabojniku

Ob 16.42 je na Glavnem trgu v Sevnici, gorel zabojnik za odpadke. Požar v kovinskem zabojniku so gasilci PGD Sevnica pogasili, bližnji stanovanjski objekt pa so preventivno pregledali s termovizijsko kamero.

Padel s pločnika

Ob 17.29 je v naselju Dovško občan pri hoji po pločniku padel in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Krško so pešca na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Brez električne energije bodo ...

Na Dolenjskem in v Beli krajini je dan minil mirno, dežurni na številki 112 o izrednih dogodkih ne poročajo, posredovali so zgolj obvestila o načrtovanih izpadih el.energije:

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v sredo 18. 12. 2019 od 8:00 do 12:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v sredo 18. 12. 2019:

- od 8:00 do 11:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS;

- od 11:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI PREKOPI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v sredo 18. 12. 2019:

- od 8:00 do 10:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 PRI SEMIČU, TP NESTOPLJA VAS , TP VODOVOD NESTOPLJA VAS , TP BREZJE PRI SEMIČU , TP PUGLED , TP BRSTOVEC , TP VINJI VRH PRI SEMIČU;

- od 12:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v sredo 18. 12. 2019 od 8:00 do 10:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČJI DOL na izvodu MAČJI DOL - VAS.

M. M.