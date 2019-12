Zapeljala na dvorišče in poškodovala dva objekta ter ograjo

18.12.2019 | 07:00

Včeraj ob 17.36 uri se je na Bizeljski cesti na Bizeljskem, občina Brežice, pripetila prometna nesreča, v kateri je voznica osebnega vozila zapeljala na dvorišče in pri tem poškodovala stanovanjski, gospodarski objekt in ograjo. Reševalci NMP Brežice so poškodovano voznico oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in osebno vozilo z dvigalom postavili na avto vleko.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 11. uro na območju TP Krško Dalmatinova in med 10. ter 12. uro na območju TP Vrbinska vas izvod Spodnji Stari grad smer zbirni center; na področju nadzorništva Krško okolica pa med 8. in 13. uro na območju TP Golek, TP Selce Volovnik, TP Dolenje Dule in TP Tršlavec.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP BREZJE PRI PREKOPI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 PRI SEMIČU, TP NESTOPLJA VAS, TP VODOVOD NESTOPLJA VAS, TP BREZJE PRI SEMIČU, TP PUGLED, TP BRSTOVEC, TP VINJI VRH PRI SEMIČU;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČJI DOL na izvodu MAČJI DOL - VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.