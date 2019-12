Košarkarji Krke obiskali in obdarili bolne otroke

18.12.2019 | 09:00

Male bolnike so obiskali košarkarja Luka Lapornik in Miha Škedelj ter trener Vladimir Anzulović. (Foto: KK Krka)

Novo mesto - Novomeški košarkarski klub Krka tudi letos ni pozabil bolnih otrok in osebja na Otroškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto. Obiskali so jih trener Vladimir Anzulović ter košarkarja Luka Lapornik in Miha Škedelj.

Miha in Luka sta se pomerila z Anžetom in malimi bolniki v podiranju kegljev in ostalih didaktičnih igrah. Malčke so obdarili s knjigami in slikanicami, tudi nekaj sladkega in sadnega se je našlo v torbi, podelili so tudi nekaj njihovih majic, otroci in starši pa bodo njihovi gostje na eni od tekem v januarju, so sporočili iz kluba.

»Lepo smo izkoristili dopoldne in otrokom malce popestrili bivanje v bolnišnici. Vsem pa smo tudi zaželeli veliko zdravja in da bodo za praznik že zdravi doma!« je Miha Škedelj v imenu košarkarskega kluba vsem zaželel hitro okrevanje in vse dobro v 2020.

M. Ž.

