Tri nova službena vozila

18.12.2019 | 11:40

Slovesna predaja novih vozil. (Foto: ZD Krško)

Krško - Zdravstveni dom Krško je letos občutno posodobil vozni park, ki šteje triindvajset vozil v reševalni službi, patronažni službi in drugje. Z zamenjavo treh službenih vozil v skupni vrednosti 51.000 evrov želijo izboljšati pogoje za delo patronažne službe in voznikov vozil za sanitetne prevoze na območju občine Krško in Kostanjevica na Krki.

Omenjena tri službena vozila so nedavno s simboličnim rezanjem traku uradno predali v uporabo, je pojasnila direktorica zdravstvenega doma Tatjana Fabjančič Pavlič.

M. L.

