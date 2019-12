Svetniki niso sprejeli elaborata, ki naj bi začel veljati 1. januarja

Črnomaljski svetniki so imeli včeraj zadnjo letošnjo sejo občinskega sveta.

Črnomelj - Tukajšnji občinski svetniki so sinoči zasedali na zadnji seji občinskega sveta v tem letu. Za 22 točk dnevnega reda so porabili slabe tri ure.

Nekoliko več časa so porabili za prvo branje občinskega proračuna za leto 2020. Načrtujejo, da se bo v prihodnjem letu v občinsko blagajno nateklo za 16,4 milijona evrov, medtem ko naj bi izdatki znašali za dobrih 5 milijonov evrov več. Nekateri so bili nekoliko skeptični glede prihodnjega proračuna, drugi pa so menili, da je prav, da gredo ambiciozno v prihodnje leto in se ob tem tudi zadolžijo. Za proračun v prvem branju je dvignilo roke 16 od 23 prisotnih svetnikov.

Še precej več časa pa so se svetniki zadržali pri elaboratu o oblikovanju 24-urne dežurne pogrebne službe v črnomaljski občini. Medtem ko so se nekateri svetniki strinjali s predlaganim predlogom elaborata, pa so drugi opozarjali, da je 400 evrov z DDV previsoka cena za 24-urno dežurno pogrebno službo, ki je sicer obvezna gospodarska javna služba. V primerjavi s komunalnimi podjetji v slovenskih občinah, ki imajo približno enako število umrlih na leto kot v črnomaljski občini, je predlagana črnomaljska cena najvišja.

Direktor Komunale Črnomelj Samo Kavčič je predlog cene utemeljeval tudi s tem, da je za svojce pokojnika višja le za 19 evrov od sedanje, a le v primeru, če pokojnika pokoplje črnomaljska Komunala. Župan Andrej Kavšek je dejal, da verjame v elaborat, če pa bo kdo prinesel boljšega, ga bodo sprejeli. Eden izmed svetnikov se je ponudil, da napiše nov elaborat, a je padla pripomba, da občinski svetniki poleg svojih služb niso dolžni pisati elaboratov. Bilo je več predlogov o sprejemu elaborata, ki naj bi začel veljati 1. januarja 2020, vendar so se na koncu svetniki strinjali, da bodo kljub temu, da so med zadnjimi, ki sprejemajo tovrstni elaborat, njegov sprejem prestavili na naslednjo sejo občinskega sveta, ki bo januarja.

