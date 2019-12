Proračuna za dve leti pod streho

18.12.2019 | 14:00

Mirnopeški svetniki so na zadnji seji v tem letu potrdili proračuna za prihodnji dve leti. (Foto: M. Ž.)

Župan Andrej Kastelic

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so sinoči v drugo pod drobnogled vzeli proračuna za prihodnji dve leti in ga po pričakovanjih tudi soglasno podprli, s čimer bodo lahko mirno zakorakali v novo koledarsko leto. V času javne razprave, ki je trajala od 22. novembra do 9. decembra, so ju temeljito pregledali na vseh odborih in nanju je odbor za gospodarstvo dal nekaj pripomb in dopolnitev, ki jih je župan vključil v predlog proračunov za drugo obravnavo, pripomb in predlogov občanov ali organizacij pa na občini niso prejeli.

Kot je pojasnila Mira Barbo iz mirnopeške občinske uprave skupni prihodki proračuna tako za leto 2020 kot za 2021 ostajajo nespremenjeni glede na predlog v 1. obravnavi, in sicer nekaj več kot 4,5 milijona evrov za prihodnje leto in slabih 5,1 za leto kasneje, prav tako v isti višini ostajajo odhodki obeh proračunov, s tem, da je v prihodnjem letu delno spremenjena struktura odhodkov. Dodatnih 60 tisoč evrov so namenili več za naložbe, in sicer za preplastitev lokalne ceste Veliki Kal – Mali Kal, ki so jo sicer imeli v planu za leto 2021, na ta račun pa so zmanjšali ocenjene odhodke za subvencije cen gospodarskih javnih služb in odhodke delnih oprostitev komunalnih prispevkov za gospodarske objekte.

V proračun za leto 2021 so na novo vključili rekonstrukcijo ceste Malenska vas-Rogovila, denar za to pa zagotovili na račun prestavitve zgoraj omenjene ceste v prihodnje leto in znižanja odhodkov za ureditev Zbirno reciklažnega centra v letu 2021.

M. Ž.