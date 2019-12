Trčila v ograjo ob cesti

18.12.2019 | 12:45

Foto: Arhiv DL

Brežiški policisti so bili včeraj okoli 17.30 obveščeni o prometni nesreči na Bizeljskem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 48-letna voznica zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v ograjo ob cesti. Lažje poškodovano voznico in potnico so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo voznici zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

61-letniku zasegli avtomobil

Policisti PPP Novo mesto so nekaj pred 17. uro v Selih pri Zburah ustavili voznika neregistriranega in nezavarovanega osebnega avtomobila Mazda 323. Med postopkom so še ugotovili, da 61-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,37 miligramov alkohola.

Škode za 900 evrov

V Stehanji vasi na območju Trebnjega je včeraj med 6. in 16. uro nekdo skozi vhodna vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je dve motorni žagi, posodo z gorivom in lastnika oškodoval za 900 evrov.

Skrivali so se med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih regsitrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu tovornega dela odkrili štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli.

V tovornem vozilu makedonskih registrskih oznak so prav tako med tovorom našli skrite štiri državljane Afganistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Avstrijec v avtu imel sedem Pakistancev

V okolici Dobruške vasi so policisti nekaj pred 22. uro ustavili osebni avtomobil avstrijskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 49-letni državljan Avstrije v avtomobilu prevaža sedem državljanov Pakistana, ki so pred tem na območju Gorjancev prestopili državno mejo. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Pakistana še niso zaključeni.

Prijeli Afganistanca

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Dobove izsledili in prijeli državljana Afganistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

M. Ž.