Prvi korak k ureditvi novega vrtca

18.12.2019 | 18:20

Župan Dušan Skerbiš

Mirnski svetniki so se včeraj še zadnjič sestali v tem letu

Mirna - Mirnski svetniki so na včerajšnji seji sprejeli rebalans proračuna za naslednje leto, ki predvideva 3,75 milijona evrov prihodkov in 4,28 milijona evrov odhodkov, občinski svet pa se je soglašal tudi zadolževanjem občine v višini 589.000 evrov.

Kot je uvodoma pojasnila Maja Anzelj z občinske uprave, so z rebalansom v proračun uvrstili tudi nekaj novih investicij, med drugim črpališče Sajenice, projekt Učni park – Medeni drevored, s katerim predvidevajo ob glavni cesti proti gradu zasaditi lipov drevored, na tistem območju pa bi bil tudi park medovitih rastlin. Osrednja sprememba glede na sprejeti proračun je zagotavljanje sredstev v višini 549.000 evrov za nakup zemljišča z nepremičnino za ureditev novega vrtca.

»Nakup zemljišča in prostora v bivšem Preventu, Bartogu, Tomu, kakorkoli ta prostor imenujemo, je prvi korak za realizacijo pisma o nameri, v katerem smo se obvezali, da bomo to zemljišče oziroma to stavbo odkupili in v teh prostorih potem izgradili nov vrtec,« je dejal župan Dušan Skerbiš.

Spomnimo, da je občina pred meseci s podjetjem Bartog podpisala pismo o nameri za nakup zemljišča in stavbe bivšega Preventa, v katerem bodo uredili osemoddelčni vrtec, prostor pa bi bil tam še za knjižnico in glasbeno šolo. Na Mirni namreč že nekaj časa razmišljajo o širitvi vrtca, kajti obstoječi je premajhen in neustrezen. Župan se zaveda, da je vrtec temelj za nadaljnji razvoj kraja, zato temu posvečajo posebno pozornost.

Svetniki so včeraj potrdil tudi spremembo odloka o enkratnem denarnem prispevku ob rojstvu otroka, po novem bodo do prispevka upravičeni tudi otroci, katerih starši niso slovenski državljani, a imajo stalno prebivališče v občini.

Sprejeli pa so tudi nove cene programov vrtca Deteljica. Na mizi so imeli več predlogov, a odločili so se za tistega, ki pomeni višje dodatne stroške za občino, približno 11.500 več na leto, a manjše povišanje za starše. Za prvo starostno obdobje nova cena znaša 512,96 evrov na mesec (0,32-odstotno povišanje), za drugo pa 397,34 evra (3,66-odstotno povišanje). »Vesel sem, da ste se odločili za najbolj ugodno rešitev za starše. Tudi v prihodnje želimo ostati mladim prijazna občina,« je ob tem dodal župan.

R. N.

Galerija