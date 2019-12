Ansambel Frančič za 25. rojstni dan izdal novo zgoščenko

19.12.2019 | 09:00

9-članska družinska zasedba na jubilejnem nastopu v Šentjerneju.

Ansambel Frančič je na koncertu predstavil presek 25-letnega ustvarjanja, ter tudi nekaj skladb z nove zgoščenke

Slavko Frančič s svojo harmoniko, ki »skriva« šentjernejskega petelina. Zadaj na steni kup priznanj in fotografij z nastopov.

Z družinskega nastopa v televizijski oddaji Slovenski pozdrav, na katerega so vsi ponosni.

Šentjernej - Glasba jih povezuje že kar nekaj generacij. Z glasbo lepšajo življenje sebi in vsem, ki jih radi poslušajo. To je družinski ansambel Frančič iz Čadraž pri Šentjerneju, ki letos slavi četrt stoletja delovanja.

Ob jubileju so nedavno povabili na koncert, prvič v domačem kraju, in kar dvakrat napolnili veliko dvorano Kulturnega centra Primoža Trubarja.

»Bilo je neverjetno, krasna publika in gostje, ves trud je poplačan,« pravi oče Slavko Frančič, ki kar ne more verjeti, da gre čas tako hitro, da nastopajo že toliko let in da so izdali že pet zgoščenk. Prav za 25. rojstni dan je namreč izšla peta po vrsti in s karto so jo dobili vsi obiskovalci koncerta.

Prvi godec v Frančičevi družini je bil oče Lojze, ki je kot pravi ljudski godec dolga leta zabaval ljudi na ohcetih. Dobro je poznal vse običaje in navade. Sin Slavko, ki ga je spremljal na zabavah, se je od njega pridno učil in petnajst let celo sam s harmoniko zabaval ljudi na različnih dogodkih. Leta 1994 je ustanovil Trio Frančič ter k igranju privabil hčerko Branko in sina Matjaža. Oba sta se glasbeno izobraževala v glasbeni šoli in tudi privatno, lepo pojeta in igrata po več instrumentov.

Zasedba, ki se ji je kasneje pridružil še Brankin mož Andrej Rolih, je postala uspešna in preimenovala se je v Ansambel Frančič. Ta je v 25 letih, ko sta se kot četrta člana izmenjala Rok Zupančič in Kristjan Avbar na harmoniki (slednji igra zadnja tri leta), nastopal na mnogih veselicah, porokah, silvestrovanjih, raznih zabavah ob okroglih jubilejih. Tako je še danes, saj člani ansambla skrbijo ne le za dobro glasbo, ampak tudi za zabavo in smeh. Zlasti oče Slavko, ki je igral na preko sedemsto ohcetih, je zelo humoren.

Ansambel Frančič igra narodno zabavno, zabavno in plesno glasbo. Besedila so jim vseskozi pisali Fanika Požek, Malči Božič (obe že pokojni), Vera Imprej, Ivan Sivec in šentjernejski ljudski pesnik Jože Grgovič. V novejšem času sodelujejo zlasti s slednjim in z Matejem Kocjančičem. Veliko glasbe danes ustvarjajo sami, a nepogrešljiva je pomoč Petra Finka Marjana Turka, ki sta njihova mentorja. Ja, všečno besedilo, glasba, pa tudi dobra izvedba, vse to je potrebno za uspešno pesem.

