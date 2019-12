Radko Luzar ni več župan, njegove naloge prevzema Janez Selak

19.12.2019 | 08:00

Z današnjim dnem Radko Luzar nepreklicno odstopa kot župan občine Šentjernej. Občino je vodil pet let.

Janez Selak

Šentjernej - Z današnjim dnem Radko Luzar zapušča župansko mesto v občini Šentjernej in uresničuje napoved, ki jo je dal pred slabimi tremi meseci - da z 19. decembrom nepreklicno odstopa kot župan iz osebnih razlogov. V tem času si torej ni premislil, kot so menili in tudi upali nekateri občani.

Delo župana bo v vmesnem času, torej do izvolitve novega, opravljal eden od dveh podžupanov, in sicer je izbral Janeza Selaka, ki je podžupan že ves čas njegovega županovanja, to je pet let. »Po potrebi bom pomagal občinski upravi in podžupanu v tem prehodnem času. Sicer pa zapuščam občinsko stavbo in ne bom niti svetnik, saj ne želim kontrolirati novega župana ali kaj podobnega,« pravi Luzar, ki se vrača v gospodarstvo. Njegovo podjetje L-Tek je zelo uspešno, v prihodnjem letu se bo celo širilo v novi gospodarski coni.

Zadovoljen, čeprav mu vse ni uspelo

Radko Luzar, ki je šentjernejsko občino nepoklicno vodil drugi mandat, je s svojim delom zadovoljen, saj so v petih letih pridobili 4,5 milijona evrov kohezijskih in razvojnih sredstev, v prihodnjem letu jih bodo 1,8 milijona evrov. Odkrito pa tudi pove, da vseh projektov, ki jih je želel uresničiti in jih je tudi obljubil, ni mogel, in v takem vzdušju v občinskem svetu, ko očitno ni imel več podpore in je bilo veliko nagajanja in agresivne retorike, tudi do konca mandata ne bi mogel.

Radko Luzar se vrača v gospodarstvo.

Ponosen je, da so zgradili nov vrtec v Šentjerneju, pa novo industrijsko cono, žal ni bilo denarja za novi most v Mršeči vasi, ki je bil po odločitvi občinskih svetnikov tudi eden od prednostnih projektov občine. »A ker na nobenih razpisih ni bilo mogoče pridobiti dodatnih sredstev, sama občina, ki je zelo zadolžena, pa denarja nima, s tem ni bilo nič,« odgovarja svojim kritikom.

Tudi prenos koncesije odvajanja in čiščenja odpadnih voda od obstoječega izvajalca WTE Čista dolina na občinsko podjetje Ekološka družba Šentjernej Luzar še ni izpeljal do konca. Zakaj tako, si preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Luzar je na zadnji seji znova jasno in javno povedal, da odstopa prav zaradi Pavliča in ne pristaja na politične igre. Spomnimo - ob začetku Luzarjevega županovanja je bil Pavlič kratek čas celo eden od podžupanov, a sta se potem politično razšla in je odstopil s tega mesta.

Luzar želi, da občani izberejo pravega župana, ki bo sposoben občino razvojno voditi naprej, in da se zamere, nagajanja in podobno v Šentjerneju končajo.

Kdaj nadomestne volitve?

Rajko Grimšič

Občina Šentjernej je torej leto dni od zadnjih lokalnih volitev pred novimi nadomestnimi volitvami za župana. Kot je pojasnil višji svetovalec za pravne zadeve na občini Rajko Grimšič, občino od danes naprej vodi podžupan Janez Selak, ki ima polnopravno pooblastilo, da bodo posli nemoteno tekli naprej. Njegove pristojnosti so prav iste, kot so bile županove.

»Smisel namreč je, da se zagotovi kontinuiteta, a gre seveda za omejeno obdobje, in sicer bo postopek zakonsko od razpisa volitev trajal od 60 do največ 90 dni. V tem času mora biti izvoljen novi župan. Občinska volilna komisija bo zdaj - predvidevam, da čim prej - razpisala nadomestne volitve za župana v občini Šentjernej, objavila rokovnik, pogoje za kandidaturo, imenovala volilne odbore, postavila volišča itd. Dela bo veliko, kot za vsake druge volitve ali referendum,« pojasnjuje Grimšič. Občinska volilna komisija bo določila tudi predvolilni čas, ko bo trajala kampanja, kar je dva tedna pred volitvami. Novega župana naj bi v šentjernejski občini torej dobili konec marca 2020.

Grimšič še pove, da bo občinski svet sedaj nekaj časa 17-članski. Ker je podžupan prevzel funkcijo župana, se spreminja tudi kvorum sklepčnosti - zdaj to ne bo več 10, ampak nekaj časa 9 svetnikov.

Besedilo in foto: L. Markelj