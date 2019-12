Voda spet pitna; danes brez elektrike

19.12.2019 | 07:00

Komunala Trebnje obvešča uporabnike pitne vode na zasebnih vodovodnih sistemih Debenec-Stan in Selo pri Mirni v občini Mirna, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA na izvodu blok kurilnica;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu Tajner.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 10.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLANINA 1959, TP MIRNA GORA 1964;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP KOLODVOR METLIKA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOTNA VAS;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS 2;

- od 11.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Zdole vas - nizkonapetostni izvod Zdole med 08:00 in 13:00 uro, Žegar med 09:00 in 13:00, Krško Istrabenz - nizkonapetostni izvod Meze med 08:00 in 12:00 in Stara vas Videm - nizkonapetostni izvod Runovec med 13:00 in 14:00 uro.

