Muhič odstopil s položaja

19.12.2019 | 10:45

Topliški svetniki so včeraj potrdili drugi letošnji rebalans proračuna.

Jože Muhič se je odločil, da ne bo več svetnik.

Dolenjske Toplice - Topliški svetniki so na včerajšnji seji sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna, s katerim so uskladili nekatere postavke, predvsem pa je bil potreben zaradi poplačila Suhokranjskega vodovoda. Kot je pojasnil župan Franc Vovk, je gradnja največjega projekta v zadnjih letih končana, do konca leta pa mora občina pokriti tudi vse finančne obveznosti.

Vrednost omenjenega projekta je bila sprva ocenjena na okoli šest milijonov evrov, a zaradi nekaterih nepredvidenih del, predvsem pa zaradi številnih sočasnih gradenj, ki se jih je občina lotila, se je vrednost investicije povečala za dva milijona evrov. »Od tega je 650.000 evrov tako imenovanih upravičenih stroškov, ki so bila sofinancirana iz kohezije, preostalo pa je morala zagotoviti občina,« je po seji dejal župan in dodal, da so zaradi tega številne investicije prestavili v prihodnje.

Občinski svet je na seji tudi potrdil občinsko volilno komisijo, ki jo sestavljajo: predsednica Mateja Mihalič, namestnica predsednice Anita Klobučar in člani Janez Šafar, Blaž Filipović, Ivan Krakar, Janja Matkovič, Jože Štrucelj in Jernej Ban. Komisija se verjetno sestala že kmalu, saj je svetnik Jože Muhič, dva mandata je bil tudi župan, podal odstopno izjavo.

Besedilo in fotografije: R. N.

