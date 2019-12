Projekt Misterion: pogled nazaj in naprej

19.12.2019 | 20:35

V Semiču so pripravili zaključno konferenco projekta Misterion.

Semič - V Semiču so pripravili zaključno konferenco projekta Misterion – Doživetje skrivnosti voda, v katerem je sodelovalo pet partnerjev: občine Semič (ki je bila tudi vodilni partner), Metlika in Kamanje, lokalna akcijska skupina Vallis Colapis in Kompas Novo mesto.

Prisotne so pozdravili semiška županja Polona Kambič, župana Kamanja in Metlike Damir Mateljan in Darko Zevnik ter skrbnica projekta iz službe vlade RS za kohezijsko politiko Barbara Krašovec. Strinjali so se, da je bilo to izredno dobro sodelovanja osnova za nadaljnje delo in sodelovanje.

Predstavniki sodelujočih partnerjev pa so predstavili dela, ki so bila opravljena v projektu, ki je trajal 30 mesecev. V Kamanju so, kot je povedala Anita Matešić Štajcer, opravili arheološka izkopavanja, o katerih so posneli tudi film in izdali brošuro, pripravili idejno zasnovo za ureditev arheološkega parka, postavili informativne panoje in izdelali didaktične igrače.

V metliški občini so očistili izvir in strugo Obrha ter uredili njegovo okolico v Metliki, očistili nekdanje perišče, postavili igrala, izdali zbornik, zgibanko in učna lista. Prav tako so, kot je predstavil Jože Nemanič, na Božakovem uredili Zdenc in Vidovec.

V semiški občini pa je bila največja naložba temeljita obnova Muzejske hiše, v kateri so uredili Center narave Bele krajini ter vinogradniško in muzejsko zbirko. Pripravili so tudi učno gradivo, kot so pravljica, učni listi, zloženka in sestavljenka. Nadgradili pa so, kot je povedala Mateja Kambič, tudi učno pot ob reki Krupi, na kateri so postavili visečo brv čez Krupo, razglednico in učilnico v naravi ter razgledno točko.

Po besedah vodje projekta dr. Ive Konda, so se z Misterionom naučili, da brez sodelovanja in povezovanja ne bo nadaljnjega razvoja. Sicer pa so na projektnem območju izvedli tudi presojo 31 turističnih lokacij, od tega pet v občini Kamanje, 11 v semiški in 15 v metliški občini. Oblikovali so tudi turistične programe za različne ciljne skupine, načrtujejo pa, da naj bi v prihodnje projekt razširili še na Žumberak in po vsej Beli krajini.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija