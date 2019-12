Izgubil oblast nad vozilom in čelno trčil v kombi

19.12.2019 | 12:20

Nekaj po 11. uri so bili Policisti so včeraj nekaj po 11. uri pod drobnogled vzeli prometno nesrečo v Gazicah na območju Brežic. 24-letni voznik, ki je vozil osebni avtomobil iz smeri Cerkelj ob Krki proti Gazicam, je v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo in čelno trčil v Renault trafic, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 48-letni voznik. V nesreči sta se hudo poškodovala dva potnika iz vozila povzročitelja in en potnik iz kombija, oba voznika in še dva potnika iz kombija pa lažje. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Iz prometa izločili nevarnega in pijanega voznika tovornjaka

Okoli 10.30 je na mejni prehod Obrežje na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak, ki je spregledal prometno signalizacijo in zapeljal na stezo, namenjeno voznikom osebnih avtomobilov. Policisti so opravili mejno kontrolo in 36-letnemu vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Alkotest je potrdil, da je pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,76 (1,53 g/kg) miligramov alkohola.

Postopek so prevzeli policisti Postaje prometne policije Novo mesto, ki so ugotovili, da je voznik iz Bolgarije storil tudi več prekrškov, povezanih z obveznimi počitki in odmori in dovoljenim časom trajanja vožnje. Nevarnemu vozniku, ki je z neodgovornim ravnanjem ogrožal varnost drugih udeležencev v prometu, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v višini 1450 evrov, zaradi nedostojnega vedenja do policistov pa bo plačal še 430 evrov. Po zaključenem postopku ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se z globo najmanj 1200 evrov kaznuje voznik, ki ima v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligramov alkohola. Kršitelju se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Pijan povzročil nesrečo in odpeljal naprej

O prometni nesreči na cesti med Brusnicami in Ratežem so bili policisti obveščeni nekaj po 17. uri. Nesrečo je povzročil 60-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljal 42-letni voznik. Pozročitelj po nesreči vozila ni ustavil, ampak je nadaljeval z vožnjo do Rateža. V nesreči ni bil nihče poškodoval, policisti pa so še ugotovili, da je imel povzročitelj nesreče v litru izdihanega zraka 0,69 miligramov alkohola. Izdali so mu plačilni nalog in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Število alkoholiziranih povzročiteljev nesreč se ne zmanjšuje

Na Policijski upravi Novo mesto ugotavljajo, da se kljub številnim preventivnim in represivnim aktivnostim, ki jih izvajajo skozi vse leto, število alkoholiziranih povzročiteljev nesreč ne zmanjšuje. Letos so, kot so sporočili, obravnavali 133 prometnih nesreč, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola, v enakem obdobju lanskega leta pa 119, Povprečna stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih znaša visokih 1,4 promila in tudi ta se v zadnjih desetih letih ne znižuje. Alkoholizirani vozniki največ nesreč povzročijo zaradi neprilagojene hitrosti, močno v porastu pa je nepravilna stran in smer vožnje. Policisti na našem območju med kontrolami prometa letno obravnavajo okoli 1400 kršitev zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Decembra se običajno še poveča število voznikov, ki za volan sedejo pod vplivom alkohola. Ugotavljajo, da so v zadnjih letih mladi vozniki bolj odgovorni, kar pa ne moremo trditi za starejše, Ne drži splošno prepričanje, da so pijani vozniki na cestah le v večernem in nočnem času - vse več primerov ugotavljamo v jutranjih urah in v dnevnem času. Do konca decembra bodo zato pogosteje preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil, več pozornosti pa bodo namenjali tudi ugotavljanju vožnje pod vplivom prepovedanih drog, Voznike pozivajo, da upoštevajo cestno prometne predpise in za volan sedejo le v ustreznem psihofizičnem stanju - brez vpliva alkohola ali prepovedanih drog.

Ob torbici, denar, računalnik, tiskalnik

Na parkirišču avtocestnega postajališča je v noči na sredo nekdo iz odklenjenega tovornega vozila odnesel dve torbici z dokumenti in denarjem. Lastnika je oškodoval za 900 evrov.

V Trebnjem je v noči na sredo nepridiprav skozi vrata vlomil v poslovne prostore in ukradel denar. Škode je za okoli 2000 evrov.

V Brezovski Gori na območju Krškega je sinoči med 18. in 22. uro neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore ter našel in odnesel denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na parkirišču v naselju Drska v Novem mestu je med 20. in 22. uro nekdo vlomil v osebni avtomobil in odnesel torbo z računalnikom, tiskalnikom in denarjem. Lastnik je oškodovan za 4700 evrov.

Skrita med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je včeraj na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu tovornega dela odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli pet tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Vratnega (PP Šentjernej), Dolnje Težke Vode (PP Novo mesto) in Obrežja izsledili in prijeli tri državljane Maroka, državljana Pakistana in državljana Tunizije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

