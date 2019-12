Sosedje igrišča ne nasprotujejo vrtcu, ampak ograji

19.12.2019 | 14:00

Včerajšnjega sestanka se je udeležilo okoli 40 krajanov, predvsem sosedov igrišča na Cesarjevi ulici. (Foto: M. M.)

Eden od zaključkov sestanka je bil tudi, da se ograja nemudoma odstrani in da v čim krajšem času poišče boljša kompromisna rešitev. Kako se bo odzvala MO Novo mesto, še ni znano. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Kot poročamo v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista, so po sredini in po dolžini otroškega igrišča ob Cesarjevi ulici v KS Drska nedavno postavili ograjo, o čemer tamkajšnji prebivalci niso bili obveščeni, zato so pred dnevi objavili spletno peticijo, s katero med drugim zahtevajo takojšnjo odstranitev ograje. Kot so pojasnili z MO Novo mesto, KS Drska in Vrtca Pedenjped, so z odločitvijo, da krajanom ostane polovica igrišča, drugo polovico pa dobi vrtec, reševali prostorsko stisko Pedenjpeda, ki želi v matični enoti odpreti še dva oddelka in potrebuje tudi večje zunanje igrišče.

Včeraj popoldne je na OŠ Drska potekal sestanek pobudnikov peticije, vodstva sveta KS Drska, v imenu občine se ga je udeležila vodja oddelka za družbene dejavnosti dr. Jana Bolta Saje in v imenu vrtca ravnateljica Meta Potočnik.

Uvodoma je predsednica sveta KS Drska Mira Retelj predstavila kronologijo reševanja tega vprašanja in zavrnila očitke, da prebivalci v postopke odločanja niso bili vključeni. Zanjo je bil temu namenjen prav včerajšnji sestanek, pa četudi – kot so opozorili razmeroma jezni sosedje igrišča- ograja dejansko že stoji, projekt nove ureditve preostanka igrišča je prav tako že narejen, vabila in zapisniki sej sveta KS pa so se na spletu znašli šele pred dnevi.

Potočnikova je orisala težave Pedenjpeda in povedala, da so vrsto let z malčki uporabljali tudi asfaltirano igrišče krajevne skupnosti, a zadnje čase zaradi porasta vandalizma, ostankov steklovine, petard in pasjih iztrebkov ne več, saj da odgovarjajo za varnost otrok. Po zakonu pa vrtčevsko igrišče mora biti ograjeno, je vztrajala, zakaj predlog krajanov o sobivanju oz. skupni rabi ni izvedljiv. Da ji je žal, ker je prišlo do takšnih nesoglasij in da mora vsaka stran deloma popustiti, da bi našli kompromisno rešitev in pomagali vrtcu, je dejala Jana Bolta Saje in med drugim navrgla, da so s projektom že nastali določeni stroški. »Da so s tem že nastali stroški, ste si sami krivi, ker ste delali prehitro in brez naše vednosti. Vse stroške pa bomo tako ali drugače plačali mi,« so ji odvrnili predstavniki krajanov.

Ti so v precej čustvenih izpovedih orisali, kako so omenjeno igrišče uporabljali štiri desetletja, kako so otroci in družine prizadeti zaradi visoke ograje ipd. Poudarili so tudi, da ne nasprotujejo vrtcu in razumejo njihove težave, da pa jih je mogoče skupaj rešiti na bolj prijazen način. Na sestanku je bilo nekaj stanovalcev blokov s Šegove ulice, ki imajo zaradi vrtca že desetletja težave s parkirišči, ki jih občina po njihovih besedah ne rešuje, zato po njihovem tudi širitev vrtca na isti lokaciji nikakor ni dobra, saj posledično pomeni še večjo gnečo. »Pred desetletji je bila Mrzla dolina nepozidana in dejansko »mrzla«, pa so bile že tedaj znane prostorske stiske tega vrtca. Danes je tam največje stanovanjsko naselje in edina rešitev je izgradnja novega vrtca, ne pa širitev tega, saj obstoječa infrastruktura to ne dopušča,« so menili na včerajšnjem srečanju, ki se ga je udeležilo okoli 40 prebivalcev te krajevne skupnosti.

Ob koncu so izmed vseh imenovali nekaj predstavnikov, ki bodo poleg članov sveta KS v projektni skupini, ki naj bi v sodelovanju z občino in vrtcem poiskala boljšo rešitev od sedanje. Eden od zaključkov sestanka je tudi, da se ograja odstrani, tamkajšnje balinišče prestavi na drugo lokacijo, prostorska stiska vrtca pa rešuje z novim vrtcem ali drugimi kapacitetami v okoliških javnih zavodih. Od MO Novo mesto sedaj pričakujejo, da čim prej skliče sestanek projektne skupine in vanjo imenuje svoje predstavnike.

M. Martinović

