Odziv MO Novo mesto na prispevek Tempirana bomba nad Seidlovo cesto

19.12.2019 | 15:00

S pobočja nad Seidlovo cesto se na pločnik občasno zvali tudi kaka večja skala. (Foto: arhiv družine Žiberna)

Novo mesto - Pred dnevi smo objavili prispevek o težavah lastnikov lastnikov nepremičnine na brežini Koštialove ulice nad Seidlovo cesto, Mestna občina Novo mesto pa je danes poslala pisno pojasnilo, ki bo, kot so zapisali, omogočilo objektivnejše informiranje bralcev

"Ne drži, da Mestna občina Novo mesto 'gleda stran' in o sanaciji brežine ne želi niti slišati kot navaja avtor v prispevku, temveč je dejavno pristopila k reševanju problematike. S stranko smo se dogovorili, da bomo spor skušali rešiti sporazumno, zato sta oba sodna postopka trenutno prekinjena in zadeve rešujemo v okviru mediacije. Prav tako smo naročili geomehansko poročilo, ki bo dalo podatke, kakšni ukrepi so primerni in varni na tem območju. Na podlagi tega poročila in postopka mediacije bomo izvedli nadaljnje korake. Pri tem izpostavljamo, da je lastnik zemljišč, iz katerega se ruši kamenje (v tem trenutku še vedno družina Žiberna), odgovoren za svojo lastnino in njen vpliv na okolico."

M. Ž.