Za Krčani jedrsko uspešno leto

19.12.2019 | 16:30

Predsednik uprave Stane Rožman se ima letos s čim pohvaliti. (Foto: I. Vidmar)

Krško - Vodstvo Nuklearne elektrarne Krško je danes dopoldne pripravilo tradicionalno srečanje z novinarji, na katerem sta predsednik uprave Stane Rožman in novi član uprave Saša Medaković z zadovoljstvom predstavila delovanje elektrarne v letu 2019 in naloge, ki jih čakajo v prihodnjem in naslednjih letih.

Predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman se je na današnji novinarski konferenci z zadovoljstvom ozrl na za elektrarno uspešno leto: »Ob zaključku leta nimamo velikih tem in ne težkih vsebin. Letos bomo izpolnili vse obratovalne in tudi poslovne cilje, tako da smo izjemno zadovoljni. Izredno ambiciozni cilji bodo doseženi. Mednje spadajo izjemna razpoložljivost elektrarne in obratovalna učinkovitost, ki bo na ravni 95 odstotkov, presežena bo pričakovana proizvodnja, ki je na ravni 5, 43 milijarde kilovatnih ur električne energije, rekordno kratek remont, ki je trajal 28 dni in je neajkrajši, odkar obratujemo v osemnajstmesečnem gorivnem ciklusu, izveden je bil natančno tako, kot je bil načrtovan. Kar zadeva obratovalne dogodke, se gibljemo znotraj kriterija, da nimamo več kot dva oziroma en obratovalni dogodek na dve leti in samodejnih zaustavitev dve na tri leta. Obratovalna tveganja so izjemno nizka. Poudariti velja izjemno stanje jedrske sredice skozi cel obratovalni ciklus, v katerem beležimo nično puščanje, kar je tudi cilj. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je na visoki ravni, tako da so vse profesionalno prejete doze sevanja daleč pod določenimi omejitvami. Dosegli bomo tudi ekonomske cilje, v pozitivnem smislu bo presežena lastna cena megavatna ure, ki je pod 29,5 evra. Letos smo prestali tudi mednarodno presojo Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn in ponovno dosegli najvišji rejting, ki ga je v Evropi doseglo deset elektrarn od vseh obratujočih. Smo v elitni družbi jedrskih elektrarn iz Švice in Nemčije in ene iz Velike Britanije. Vse to je rezultat predvsem izjemne motiviranosti in zavzetosti celotnega kolektiva. Veseli nas, da nam je nadzorni svet odobril tudi že poslovne dokumente za leto 2020, s čimer imamo zagotovljene finančne vire za tekoče obratovanje in poslovanje pa tudi za izvedbo investicij.«

Predsednik uprave Stane Rožman (desno) in novi član uprave Saša Medaković (Foto: I. Vidmar)

Na investicijskem področju v NEK vzporedno poteka več projektov, ki so pogoj za dolgoročno obratovanje. Pri tem gre predvsem za program nadgradnje varnosti, ki je izvršen do 60 odstotkov. Kot je povedal Rožman, bi si v NEK želeli, da bi se na nekaterih segmentih odvijalo hitreje, saj se pogosto zgodi, da investicijski proces upočasnijo pravila Zakona o javnih naročilih, saj prihaja do takšnih ali drugačnih pritožb. Kljub temu pričakujejo, da bodo desetletni investicijski ciklus zaključili pravočasno oziroma v predvidenem letu 2021. »Če bi me vprašali, kaj je naš izziv v prihodnjem letu, bi rekel, da je to vprašanje, kako ohraniti izjemno motiviranost zaposlenih, in kako usklajevati različne vidike našega dela,« je o izzivih povedal Stane Rožman.

Saša Medaković, ki je član uprave od 2. novembra, ko je zamenjal upokojenega Hrvoja Perharića, je najprej spregovoril o usmeritvi NEK k čim manjšemu vplivu na okolje. »To dokazujemo tudi z recertifikacijo po standardu ISO 14 001, ki smo jo prestali pred mesecem dni, ko ni bilo nobenih pripomb, prepoznano pa je bilo pomembno število dobrih praks, ki jih izvajamo v svojem poslovanju. Poudaril bi tudi našo usmeritev v javnost in transparentnost našega dela. Letos smo v elektrarni med drugim imeli tudi več kot 5400 obiskovalcev,« je povedal Medaković in dodal, da so izpusti radioaktivnih snovi v okolje ne le v skladu z zakonskimi omejitvami, pač pa so daleč manjši.

Letos je jedrska elektrarna Krško uskladiščila 60 m2 radioaktivnih odpadkov. Glede na to, da je imela elektrarna zelo zahteven remont, je to izjemno nizka količina, kar je zelo pomembno, saj so skladiščne kapacitete omejene. »Pričakujemo, da bodo lastniki oziroma obe državi poskrbeli, da se bo problem odlaganja radioaktivnih odpadkov rešen v skladu s prevzetimi obveznostmi. Pomembnost NEK je tako za slovenski kot hrvaški elektroenergetski sistem zelo velika in da obe državi NEK uvrščajo v svoje strateške dokumente,« je še povedal Saša Medaković.

Igor Vidmar