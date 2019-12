Iz omare za otroke: Po darilca na dobrodelni bazar

20.12.2019 | 08:00

Dobrodelni bazar Iz omare za otroke lahko jutri od 9. do 19. ure obiščete v novomeški Qlandii. (Foto: OZRK Novo mesto)

Novo mesto - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto danes med 9. in 19. uro v novomeški Qlandii prireja dobrodelni bazar Iz omare za otroke. »Z zbranimi prostovoljnimi prispevki za Sklad za pomoč ljudem v stiski bomo podprli dva odraščajoča otroka pri lažjem vstopu na samostojno pot,« je v vabilu zapisala sekretarka Barbara Ozimek.

Na RKS OZ Novo mesto že 20 let deluje Sklad za pomoč ljudem v stiski, ki z zbranimi donacijami pomaga posameznikom in družinam, ki imajo najnižje dohodke in z njimi ne morejo preživeti. Še posebno skrb so deležni otroci, zato že vrsto let pripravljajo dobrodelni bazar za pomoč otrokom, ki se znajdejo v težkih situacijah. V lanskem letu so v akciji Iz omare za otroke zbirali sredstva za otroke s posebnimi potrebami in jih nakazali OŠ Dragotina Ketteja za pet otrok iz socialno šibkih družin za stroške prehrane.

Organizacijo dobrodelnega bazarja sicer že tretje leto pripravlja skupina udeležencev socialne aktivacije, ki so jo poimenovali Most prijateljstva.

Stojnica bo ponujala izdelke iz polstene volne in druga ročna dela, drobna novoletna darila ter izdelke za ponovno uporabo ter slastne piškote. Obiskovalci bodo lahko na stojnici našli lepa darila za novoletno obdaritev in prispevali dobrodelni prispevek. Maja Papež Iskra iz zavoda Notranji izvir pa bo ob stojnici nudila svetovanje za odrasle in otroke.

M. M.