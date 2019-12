Ljubitelj marsičesa, le negativcev ne

20.12.2019 | 08:35

Silvo Grdešič je bil zadnji gost letošnjih Zimskih kratkočasnic.

Metlika - Na zadnjih Zimskih kratkočasnicah v letošnjem letu je Matjaž Rus gostil Silva Grdešiča iz Črnomlja, ki ga mnogi kličejo Gero. Potem ko sta obdelala njegovo poklicno pot, sta se lotila še vsega drugega, kar je Silvo počel v življenju.

Bil je začetnik belokranjske košarke, začetnik belokranjskega računalništva, še vedno pa je velik ljubitelj golaža, ki so ga prav včeraj, na dan odprtih vrat in njegov rojstni dan, kuhali v Črnomlju v več kotlih. Kandidiral je za državnega poslanca in bil srečen, da ni bil izvoljen, ker ne bi vzdržal na maratonskih sejah. Igra na kitaro, saksofon, kontrabas, orglice, sintetizator, imitira Petra Lovšina. Ima trgovino z glasbenimi inštrumenti in jazz klub Gero.

Grdešič, ki je sicer upokojen, je še vedno likvidacijski upravitelj Rudnika rjavega premoga Kanižarica v zapiranju - v likvidaciji, piše tudi obsežno knjigo, ki naj bi izšla prihodnje leto, njen naslov pa bo Prostor, čas, košarka in rock'n'roll. Zagotovil je, da v knjigi ne bo negativcev, ker takoj pozabi in oprosti vse, kar je negativnega.

Večer so popestrili tamburaši in pevke metliške folklorne skupine Ivana Navratila.

Naslednje Zimske kratkočasnice bodo v metliškem hotelu Bela krajina čez tri tedne, torej v sredo, 8. januarja, ob 18. uri, novinar Dolenjskega lista Igor Vidmar pa bo gostil takrat že upokojeno sodelavko Mirjam Bezek Jakše.

Besedilo in Fotografije: M. B. J.

