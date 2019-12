Zevnik: »V metliško občino prihajajo podjetja, o katerih smo včasih lahko le sanjali.«

20.12.2019 | 16:50

Župan Darko Zevnik je pripravil tradicionalno prednovoletno srečanje.

Metlika - Metliški župan Darko Zevnik je že po tradiciji pripravil v Galeriji Kambič prednovoletno srečanje z gospodarstveniki, podjetniki, direktorji zavodov, javnimi delavci v občini ter predstavniki sredstev javnega obveščanja. Pohvalil je, da znajo v metliški občini gospodarstvo, negospodarstvo in javni sektor dobro sodelovati.

Omenil je nekaj večjih naložb, ki so jih zaključili v letošnjem letu, predvsem pa je poudaril, da ga veseli tisto, kar jih čaka v prihodnosti. Metliška občina je namreč prejela 1,5 milijona evrov iz naslova razvoja regij, večino denarja pa bodo namenili za gospodarski razvoj. »Podjetja poslujejo pozitivno in se pripravljajo na prihodnja leta, ko nam spet napovedujejo krizo, za katero pa upam, da ne bo tako huda, kot je bila minula. V metliški občini načrtujemo največje naložbe v poslovnih conah Beti in Pild, veseli pa me, da prihajajo v metliško občino podjetja, o katerih smo včasih lahko le sanjali,« je dejal Zevnik.

Ob tem je napovedal, da bo prihodnje leto v metliški občini Kambičevo leto, saj bo minilo 100 let od rojstva prof. dr. Vinka Kambiča in primadone Vilme Bukovec Kambič. Dejal je, da bo v prihodnjem letu nekaj novih dogodkov, seveda maj ne bo minil brez tradicionalne Vinske vigredi, ne bo pa letošnjega silvestrskega pohoda po Urbanovi poti.

Županov sprejem je popestril glasbeni program, ki so ga pripravili v Glasbeni šoli Črnomelj. Mladi kontrabasist Bojan Muc (mentor Silvester Mihelčič) je zaigral ob spremljavi Andreja Kuniča, sestri Hana in Tjaša Rus pa v duetu (mentorici Katja Draginc in Mojca Rebolj).

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

