Trk pri Birčni vasi

20.12.2019 | 07:00

Včeraj ob 16.02 je na cesti Novo mesto - Uršna sela, pri naselju Birčna vas, občina Novo mesto, prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so do prihoda policistov zavarovali kraj nesreče. Poškodovanih ni bilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRELOKA, na izvodu Šola-Trgovina.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:30 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRAVNI DOL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 6:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STREŠNIK;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Tržišče kolodvor, Vodale in Zgornje Vodale med 8:00 in 13:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dobova pekarna izvod kablovod šola med 9. in 12. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Raka šola izvod Blatnik med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pusti vrh izvod Gornje Stržišče med 8.15 in 14. uro.

M. K.