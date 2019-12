Vlada zagotovila nujna sredstva tudi za bolnišnico Brežice

20.12.2019 | 09:10

Splošna bolnišnica Brežice (Foto: M. L., arhiv DL)

Ljubljana - Vlada je na včerajšnji seji zagotovila sredstva za pokrivanje neporavnavnih obveznosti bolnišnic v Brežicah, Murski Soboti in na Ptuju ter s tem zagotovila nadaljnje nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in zdravstvene oskrbe prebivalcev na teh območjih. Vsaki od bolnišnic pripada nekaj več kot 320.000 evrov proračunskega denarja, je poročala STA.

S tem denarjem bodo v bolnišnicah po navedbah ministrstva za zdravje poplačali del neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta z zamudo plačil nad 60 ali 120 dni. Ob tem je vlada sanacijskim upravam bolnišnic naložila, da pripravijo predlog trajnejše rešitve za zagotovitev vzdržnega poslovanja ob pripravi novelacije sanacijskega programa v letu 2020, so sporočili po seji vlade.

Kljub izvajanju sanacije namreč neporavnane zapadle obveznosti bolnišnic naraščajo. V Splošni bolnišnici Brežice po pisanju STA znašajo neporavnane zapadle obveznosti okoli 1,4 milijona evrov, kar predstavlja skoraj osem odstotkov letošnjih prihodkov bolnišnice. Neporavnane zapadle obveznosti naraščajo zaradi nujnih investicijskih vlaganj in dviga stroškov za plače in druge osebne prejemke.

M. Ž.