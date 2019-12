Proračun dobil podporo svetnikov

20.12.2019 | 11:05

Župan Ladko Petretič je povedal pri včerajšnjem poročanju o svojem delu v zadnjem obdobju, da je občina prav pred kratkim asfaltirala še nekaj makadamskih poti. (Foto: M. L.)

Zeleni kartončki za proračun 2020. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Kostanjeviški občinski svetniki so včeraj sprejeli občinski proračun za leto 2020, ki bo imel 3,6 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot 4 milijone evrov odhodkov.

Predlog proračuna, ki so ga po javni obravnavi svetniki imeli pred seboj in so ga, kot rečeno, potem tudi sprejeli na včerajšnji seji, je po besedah župana Ladka Petretiča povsem enak, kot je bil prvi predlog.

V javni obravnavi je občina prejela eno pobudo za spremembo proračuna in sicer za obnovo na Resljevi cesti v Kostanjevici na Krki. Kot je dejal župan, pobude v tem proračunu niso mogli upoštevati, a jo bodo s proračunskim rebalansom v prihodnjem letu.

Občinski svet je med drugim sprejel tudi dva sklepa o imenovanju predstavnikov občine v javne zavode.

M. L.

Galerija