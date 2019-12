Radijci Krke v živo z Glavnega trga

20.12.2019 | 10:10

Foto: Radio Krka

Novo mesto - Radio Krka bo tudi letos sodeloval na Adventnem sejmu na Glavnem trgu. Tokrat boste lahko radijce Krke in njihovo delo opazovali v čisto pravem prenosnem studiu v reportažnem kombiju.

V živo bodo oddajali program radia iz prenosnega studia na novomeškem Glavnem trgu danes in prihodnji petek, 27. decembra, od 14. do 19. ure. Na ta način boste lahko še pobližje spoznali zabavne krkaše in njihovo delo, za vas pa imajo pripravljena tudi simpatična darilca. Zato lepo vabljeni na prijetno decembrsko druženje z radijci, ki jih radi poslušate na »najboljšem zame«.

M. L.-S.