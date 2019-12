Priznanja za krvodajalce iz Mirne Peči

20.12.2019 | 12:00

Foto: arhiv OZ RK Novo mesto

Mirna Peč - V gostilni Špoljar V Mirni Peči so včeraj podelili priznanja 26 krvodajalcem jubilantom, ki so v zadnjem letu darovali kri 10-krat do 130-krat. Priznanje za 130-krat darovano kri je prejel Darko Ajdič.

Krvodajalce sta nagovorili predsednica KORK Mirna Peč Slavi Derganc in sekretarka OZ RKS Novo mesto Barbara Ozimek, v kulturnem programu pa so sodelovali mladi člani RK OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč pod mentorstvom Zdenke Mežan.

M. L.-S.