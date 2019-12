30 let: TPV trdoživ, kot je je za življenje pod Gorjanci značilno

Vladimir Gregor Bahč in Marko Gorjup (Foto: B. B.)

Minister Počivalšek na rojstnodnevno slovesnost ni prišel praznih rok, saj je napovedal obilno državno spodbudo pri naložbi TPV v Brežicah. (Foto: B. B.)

Na slovesnosti ob 30. rojstnem dnevu je TPV našemu reprezentantu v košarki na vozičkih Milanu Slapničarju iz Malega Gabra podaril športni invalidski voziček. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Skupina TPV je sinoči v Kulturnem centru Janeza Trdine obeležila 30 let delovanja. Slovesnosti so se udeležili številni zaposleni, poslovni partnerji in drugi gostje, zbrane pa je nagovoril tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je med drugim napovedal tudi 6,5-milijonsko vladno podpori TPV-jevemu novemu projektu v Brežicah.

TPV je bil ustanovljen 21. decembra 1989, ko se je tedanji avtomobilski gigant IMV razdelil na štiri delniške družbe. Program dostavnih in posebnih vozil je postal TPV, ki pa je ob izgubi tržišč nekdanje Jugoslavije kmalu zašel v resne težave, zaradi česar se je vodstvo družbe začelo ozirati na Zahod. Leta 1993, ko je bila negotovost največja, so zaposleni pogumno odkupili podjetje, ki se je pod vodstvom Vladimirja Gregorja Bahča začelo povezovati s tujimi kapitalskimi partnerji, s katerimi je TPV pridobival nove posle, znanje in tehnološki razvoj. Leta 1996 so ustanovili lastno razvojno-raziskovalno organizacijo, leta 2004 so se z nakupom podjetja TMT razširili na Veliko Loko, tri leta pozneje pa je začnela v srbskem Kragujevcu obratovati prva proizvodna enota TPV izven Slovenije. Leta 2008 so se z nakupom podjetja Agis Plus razširili tudi na Ptuj, kjer so z nemškim podjetjem Böckmann vzpostavili sedež mešanega podjetja TPV prikolice, ki danes velja za enega vodilnih proizvajalcev lahkih tovornih prikolic v Evropi. S podjetjem TPV avto, ki ima poslovni enoti s v Novem mestu in Brežicah, so največji prodajno-servisni center v tem delu Slovenije, jedro skupine pa ostaja družba TPV, ki se je v zadnjih letih uveljavil kot eden vodilnih razvojnih in predrazvojnih dobaviteljev avtomobilske industrije v Evropi. Posebej pomembno je bilo leto 2016, ko je TPV uspel pridobiti naročilo za predrazvojno fazo izdelka za koncern BMW, kasneje pa je močno razširil še poslovanje z Volvo Cars. Poleg tega TPV izkorišča tudi svoja znanja na področju avtomatizacije procesov in začenja s trženjem modulov za pametne tovarne, s čimer postaja aktiven ustvarjalec trendov industrije 4.0.

Tri desetletja po skromnih začetkih, ko so v očeh mnogih že veljali za odpisane, Skupina TPV danes svoje izdelka prodaja v 26 držav na štirih celinah, ima okoli 1200 zaposlenih, pet proizvodnih lokacij v Sloveniji in eno v Srbiji, proizvodne obrate pa bodo po besedah direktorja TPV Group Marka Gorjupa v prihodnosti odpirali tudi drugod po svetu, omenjata se predvsem Kitajska in ZDA.

»TPV je trdoživ, kot je za življenje pod Gorjanci značilno,« je v svojem nagovoru poudaril dolgoletni direktor in največji večinski lastnik TPV Group Vladimir Gregor Bahč. Zato jih tudi ohlajanje avtomobilske industrije, ki smo mu priča v tem letu, ne bo prestrašilo. »Razmeram na trgu se sproti prilagajamo, a z vsemi našimi kupci bomo sodelovali tudi v naslednjem obdobju. Naročila so se zmanjševala že v preteklosti, pa so se potem spet tudi povečala, to ni v gospodarstvu nič posebnega. Trende je treba gledati na dolgi rok, zato tudi vlagamo v nove kapacitete,« pravi Gorjup, ki za letos napoveduje podobno poslovanje kot lani, ko so ustvarili za dobrih 153 milijonov evrov prihodkov in tri milijone čistega dobička.

Vnovično rast pričakujejo v letu, ki prihaja, v katerem bodo zagnali tudi serijsko proizvodnjo v posodobljeni tovarni v Brežicah, v katero umeščajo program aluminijastih izdelkov. V tovarni, ki jo v Brežicah še gradijo, pa bodo leta 2021 zagnali program izdelkov iz jekla. Skupaj je ta naložba vredna 49 milijonov evrov, v okviru zakona o spodbujanju investicij pa jo bo s 6,5 milijona evrov podprlo ministrstvo za gospodarstvo. Do leta 2025 bodo v Brežicah ustvarili 50 novih delovnih mest, od katerih bo najmanj 20 visoko kvalificiranih.

