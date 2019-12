Obeležili jubileja šole in vrtca

20.12.2019 | 14:50

Na včerajšnji prireditvi so se predstavili pevski zbori šole in vrtca.

Ravnatelj OŠ Veliki Gaber mag. Gregor Udovč

Veliki Gaber - V Velikem Gabru ima šolstvo bogato in dolgo zgodovino, saj letos mineva 140 let odkar so prvi ukaželjni Velikogabrčani sedli v šolske klopi, mineva pa tudi 40 let od začetka predšolskega varstva v vrtcu Sončnica. Jubileja so na tamkajšnji osnovni šoli in v vrtcu obeleževali čez celo leto, včeraj pa so v telovadnici šole pripravili prireditev, na kateri so preteklost povezali s sedanjostjo, zazrli pa so se tudi v prihodnost.

Šola se je ob ustanovitvi leta 1879 imenovala Dvorazredna ljudska šola Veliki Gaber, pobudo za njeno izgradnjo je podal takratni nadučitelj iz Šentvida pri Stični Josip Zajec, obiskovalo pa jo je 199 otrok. Prvo večjo nadgradnjo je doživela v 70. letih prejšnjega stoletja, takrat so udarniško zgradili tudi zunanje igrišče. V šolskem letu 2000/2001 je šola z dograditvijo novega dela dobila svojo današnjo podobo, letos poleti pa je občina poskrbela za obnovo dotrajanega igrišča. »To je za nas velika pridobitev. Omogoča nam, da lahko otroci ob lepem vremenu skoraj celo leto telovadijo tudi zunaj,« pravi ravnatelj šole mag. Gregor Udovč in ob tem dodaja, da bi bilo v naslednjih letih potrebno zgraditi nov vrtec, kajti dva oddelka sta v prostorih šole, povečati pa bi bilo treba tudi majhno telovadnico. »Trenutno na šoli nimamo prostorske stiske, a demografske študije kažejo povečanje števila otrok v naslednjih letih. Že pred štirimi leti smo imeli en razred v prostorih krajevne skupnosti,« dodaja ravnatelj.

Šolo v tem šolskem letu obiskuje 220 otrok, 90 pa jih je v vrtcu. Poleg vzgoje in izobraževanja, velik poudarek dajejo tudi medsebojnemu sodelovanju, zavedanju o pomenu kulture, gibanju, igri, otroke pa čim bolj navajajo na samostojnost, da bodo lahko uspešni na svoji poti.

Leta 2017 so na šoli pristopili k projektu Rastoča knjiga, pohvalijo pa se tudi s tem, da imajo svojo gledališko in lutkovno skupino, ki je lani dobila priznanje na državnem nivoju, že desetletje pa deluje tudi filmski krožek. Učenci se tako lahko vključujejo v različne dejavnosti, kjer razvijajo svoje talente ali pa urijo svoje spretnosti. Po besedah Udovča so uspešni tudi na različnih tekmovanjih iz znanja, lani so učenci dosegli pet zlatih priznanj, v zadnjih letih pa so tudi rezultati nacionalnega preverjanja znanja vse boljši.

Na šoli se prizadevajo za dobro sodelovanje s tamkajšnjo krajevno skupnostjo, društvi in drugimi. »Zavedamo se , da lahko s svojim odprtim odnosom do soljudi, stvari in narave spletamo medsebojne odnose, v katerih je najpomembnejša vrednota spoštovanje,« pravijo na Osnovni šoli Veliki Gaber, na kateri si med drugim tudi želijo, da bi v prihodnje končno le zgradili pločnik ob državni cesti, kar bi povečalo varnost otrok, ki hodijo peš.

Prireditve se je med drugim udeležil tudi trebanjski župan Alojzij Kastelic, ki je dejal, da 140-letnica šole v Velikem Gabru pomeni, da ima šola tukaj že dolgoletno tradicijo in je pomembno vplivala na razvoj kraja. Dodal je še, da je šola v zadnjih letih naredila velik korak naprej na številnih področjih in nadeja se, da bo tako tudi v prihodnje.

Besedilo in fotografije: R. N.

