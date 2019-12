S proračunom pod streho in novo občinsko svetnico

Župan Dušan Krštinc je po potrditvi mandata čestital novi občinski svetnici z liste RKOS Simoni Franko, ki je v občinskem svetu nadomestila Lili Šiler. (Foto: M. M.)

Straža - Straški občinski svet je na včerajšnji seji tudi v drugem branju oz. dokončno sprejel občinski proračun za leto 2020 in po napovedih občinske uprave bodo v začetku novega leta sledili razpisi za vsa društva na področjih športa, kulture in socialnega varstva, saj so v nadaljevanju seje potrdili tudi področne letne programe.

Proračun ostaja skoraj enak kot v prvem branju, včeraj so potrdili še amandma Liste krajanov občine Straža (LKOS), s katerim so za 15.000 evrov znižali postavko za urejanje kolesarske in pešpoti v Podgori, pet tisočakov več pa bodo namenili za sanacijo skal na Straškem hribu in deset za rekonstrukcijo ceste v Vavti vasi. Amandmaje je vložila tudi CI Stopimo skupaj, a ker niso sledili načelu ravnovesja na prihodkovni in odhodkovni ravni, prav tako niso zajemali natančnih proračunskih postavk, o njih niso niti glasovali.

Svetniki so v drugem branju soglašali tudi z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem za prihodnje leto, po skrajšanih postopkih pa sprejeli tudi novi odlok o javnem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto, odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic omenjenega zavoda ter spremenjeni odlok o proračunskem skladu za štipendije.

Ob koncu zadnje letošnje občinske seje jih je predsednik občinske volilne komisije Roman Pulko seznanil z odstopno izjavo občinske svetnice Lili Šiler in z njeno naslednico z liste Razvojna iniciativa občine Straža (RIOS), tj. Simono Franko. Občinski svetniki so ji sinoči potrdili mandat.

Zakaj se je na seji zapletlo že ob sprejemanju dnevnega reda in kako napreduje začrtani sprejem strategije razvoja občine Straža, brez katere LKOS proračuna po vsej verjetnosti ne bi potrdil, pa bomo podrobneje poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki bo zaradi praznikov izšla v petek oz. natanko čez teden dni.

M. Martinović

