Izšla že 8. kompilacija Kočevje špila

20.12.2019 | 13:50

Na predstavitvenem koncertu kompilacije so nastopili: Nika& Nejc, Claudy Zu (na posnetku), The Over Drive Cats, Pankeroschi, Nčodnč in No Comment. (Foto: M. L.-S.)

Kompilacijo Kočevje Špila - S srcem so predstavili člani odbora za pripravo kompilacije (od leve): Marko Vovk, Zoran Bitorajc in Gregor Skušek. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Društvo kočevskih glasbenikov je včeraj zvečer v Kreativnem središču Vezenina predstavilo novo kompilacijo Kočevje špila. Naslov letošnje že osme kompilacije je S srcem, prinaša pa 16 novih avtorskih pesmi.

Na letošnji kompilaciji se predstavljajo: No Comment, Pankeroschi, Nčodnč, Septic Order, Charlie Butter Fly, Extended Veins, Krosheer feat. Annavi, Dirty O.G.feat.Iva, Denied, The Over Drive Cats, D.O.G., Andraž Hribar, Roman Zupančič, Nika & Nejc, Claudy Zu in Goran Bilbija.

Kot so povedali na včerajšnji tiskovni konferenci pred predstavitvijo kompilacije člani odbora za pripravo kompilacije, Marko Vovk, Zoran Bitorajc in Gregor Skušek, je na vseh osmih kompilacijah skupaj sodelovalo 150 različnih glasbenikov, med katerimi jih 31 ni bilo iz Kočevja, je pa bil vsaj en član v vsaki od sodelujočih glasbenih skupin iz Kočevja. To je namreč pogoj za sodelovanje na kompilaciji že od samega začetka.

Na vseh kompilacijah skupaj je izšlo že 136 avtorskih pesmi različnih glasbenih zvrsti, letošnjih 16 novih pesmi pa so letos prvič na kompilaciji razporedili po glasbenih zvrsteh.

Grafična podoba kompilacije Kočevje špila – S srcem, je zelo enostavna, saj je, kot je povedal Bitorajc, koncept letošnje kompilacije vsebina in ne oblika, na njej pa se letos prvič predstavlja 7 izvajalcev. Prvič letos pa so v okviru predstavitve kompilacije pripravili tudi koncert na kompilaciji sodelujočih skupin. Na koncertu je nastopilo 6 skupin, vsaka s po tremi pesmimi, med kateri je bila tudi pesem z letošnje kompilacije.

Več preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki bo zaradi praznikov izšla v petek, 27. decembra.

M. L.-S.

Galerija