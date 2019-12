Pešca zbira na prehodu za pešce

20.12.2019 | 14:40

V jutranjih urah so PU Novo mesto obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo 23-letnega moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila na prehodu za pešce v Žabji vasi, kjer je voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčila v 23-letnega pešca, ki je pravilno prečkal cesto. Okoliščine nesreče policisti še ugotavljajo, po zaključeni preiskavi pa bodo zoper voznico ukrepali.

Vlomil v gostinski lokal

V noči na 20. 12. je v Metliki nekdo vlomil v gostinski lokal in odtujil denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Ukradel živila

V Velikem Mraševem na območju PP Krško je neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je živila in lastnike oškodoval za nekaj več kot tisoč evrov.

Iz pomožnega objekta odnesel harmoniki

V Kočevju je bilo vlomljeno v pomožni objekt, od koder sta bili odtujeni harmoniki. Škoda znaša nekaj tisoč evrov.

Poskusi izmika mejni kontroli

Policisti PMP Dobova so pri mejni kontroli tovornega vlaka, ki je iz Srbije pripeljal pločevino, v enem izmed vagonov našli dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila hrvaških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in na podvozju vozila odkrili državljana Afganistana, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli. Tujce so policisti predali hrvaškim varnostnim organom.

Nezakoniti prehodi meje

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Loč (PP Brežice) izsledili in prijeli državljana Afganistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

