Prevrnila se je na streho

20.12.2019 | 18:40

Foto: Arhiv DL

Pri Dolenji vas v občini Novo mesto se je malo pred pol deseto dopoldne voznica z osebnim vozilom prevrnila na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in počistili cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Našli ročno bombo iz prve svetovne vojne

Pri naselju Račica v občini Sevnica so malo po 13.30 našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije, so na kraju najdbe našli ročno bombo, ostanek 1. svetovne vojne. Pirotehniki so nevarno najdbo uničili na kraju. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj uničenja. O dogodku so obvestili vse pristojne službe.

Vremensko opozorilo

Po podatkih Oddelka za meteorološko prognozo Agencije RS za okolje na vzhodu Slovenije in v višjih legah sunki vetra že presegajo hitrost 50 km/h. Zvečer se bo nad Slovenijo južni do jugozahodni veter še okrepil. Ponoči lahko sunki vetra na Primorskem, na severovzhodu in v višjih legah v sunkih presežejo hitrost 70 km/h.

Od danes zvečer do jutri sredi dneva bo v zahodni, južni in delu osrednje Slovenije predvidoma padlo od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Predvsem jutri zjutraj in dopoldne bodo nastajali močnejši nalivi.

M. Ž.