Krka po dobri igri izgubila

20.12.2019 | 19:15

Glenn Cosey je bil s 23 točkami najboljši strelec Krke. (Foto: B.B., arhiv DL)

Beograd, Novo mesto - Košarkarji Krke so v 12. krogu lige Aba po dobri igri na gostovanju izgubili z FMP z 81:84 (18:18, 44:36, 64:60). Tako so v jadranski ligi doživeli četrti zaporedni poraz in padli na 33,3 odstotno uspešnost.

Novomeščani, ki zmage v jadranski konkurenci ne poznajo že skoraj cel mesec, so bili več kot le enakovreden tekmec. Vodili so večji del tekme, slabih pet minut pred koncem celo s 76:65, potem ko je dvanajsto trojko Krke zadel kapetan Jure Balažič, je poročala STA.

Takoj za tem je moral igro zaradi petih osebnih napak zapustiti najvišji igralec Krke Marvin Jones (11 točk, 8 skokov), slabo minuto za njim pa še prvi strelec in glavi organizator igre Krke Glenn Cosey (23 točk, trojke 4:8, 5 podaj). Brez dveh ključnih košarkarjev je igra gostov razpadla, tako da je FMP z delnim izidom 12:0 dobri dve minuti pred koncem prevzel vodstvo in ga zadržal do konca.

Krka bo koledarsko leto v ligi Aba zaključila 29. decembra doma proti Zadru, v novo leto pa bo vstopila z gostovanjem pri Crveni zvezdi.

* Dvorana FMP, gledalcev 450, sodniki: Petek (Slovenija), Radojković (Hrvaška), Šundić (Črna gora).

* FMP: Reath 10 (2:2), Pecarski 2, Jeremić 8, Pot 11 (5:7), Đoković 7 (4:4), Radanov 8 (4:6), Radovanović 6, Ulubay 10 (2:2), Đorđević 18, Momirov 4 (1:2).

* Krka: Cosey 23 (5:6) Jones 11 (1:2), Marinelli 19 (4:4), Fifolt 3, Balažič 10 (2:2), Rakičević 6, Lapornik 9 (2:2).

* Prosti meti: FMP 18:25, Krka 14:16.

* Met za tri točke: FMP 6:22 (Jeremić 2, Ulubay 2, Momirov, Đoković), Krka 13:28 (Cosey 4, Marinelli 3, Balažič 2, Rakičević 2, Lapornik, Fifolt).

* Osebne napake: FMP 22, Krka 26.

* Pet osebnih: Jones (36.), Cosey (37.), Lapornik (40.).

STA, M. Ž.