Na mejnem prehodu Metlika zasegli dober kilogram heroina

20.12.2019 | 20:00

Zaseženi heroin (Foto: PU Novo mesto)

Metlika, Novo mesto - Na mejni prehod za mednarodni promet Metlika je 12. decembra na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila slovenskih registrskih oznak. Policisti PMP Metlika so opravili temeljito mejno kontrolo in pregled vozila znamke Audi. Pri pregledu je s službenim psom za iskanje prepovedanih drog in orožja sodeloval tudi policist PP VSP Novo mesto. Službeni pes je nakazal predel v vozilu, kjer bi se lahko nahajale prepovedane snovi in policisti so pri pregledu v armaturi pod volanskim obročem našli deset plastičnih zavitkov z neznano snovjo, za katero je bilo kasneje z analizo potrjeno, da gre za heroin v teži 1010,46 gramov.

57-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine s stalnim prebivališčem v Sloveniji so odvzeli prostost in ga pridržali. Kriminalisti s preiskavo nadaljujejo, osumljenca pa so ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

M. Ž.

