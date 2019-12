Zmagovalec izbora za Županovo vino je …

21.12.2019 | 10:00

Škrbčev cviček je bil tudi lani izbran za Županovo vino, občina ga uporablja za protokolarne namene. Med drugim so ga na decembrski občinski seji dobili vsi svetniki in svetnice. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - V četrtek se je zaključil 4. izbor vin za Županovo vino, ki ga za MO Novo mesto pripravlja Vinski inštitut. Zmagovalno vino cviček PTP je letos znova pridelal Rado Škrbec iz Društva vinogradnikov Janez Trdina - Brusnice – Gabrje, so sporočili iz občine.

Kot so zapisali, je izbor namenjen povečevanju prepoznavnosti predvsem malih vinogradnikov novomeške občine ter promociji kvalitetnega cvička. Novo mesto kot prestolnica vinorodne dežele Dolenjska Županovo vino uporablja za protokolarne in promocijske namene.

Vodja projekta Županovo vino, Barbara Bojanc z Vinskega inštituta, je poudarila, da je bilo sodelovanje z vinogradniškimi društvi MO Novo mesto uspešno, saj so bili preko društev k sodelovanju pri izboru povabljeni vsi novomeški vinogradniki. Pred komisijo je bila zahtevna naloga, saj so bili vzorci vin kvalitetni, odstopanja med njimi izjemno majhna in upoštevajoč slednje so morali izbrati najboljšega izmed zelo dobrih vzorcev vin, pri finalnem izboru pa je pretehtala harmonija vina.

V sporočilu za javnost so še zapisali, da izbor poteka v dveh fazah. Prva poteka na novomeškem zavodu kmetijsko gozdarske zbornice, ko vina oceni tripartitna 5-članska degustacijska komisija pod vodstvom predsednika Andreja Bajuka. V drugo fazo izbora se uvrstijo vina brez napak, 5-članska strokovno-laična ocenjevalna komisija z županom Gregorjem Macedonijem na čelu, pa je po metodi rangiranja izbrala zmagovalca.

Za Dolenjski list so še dodali, da so na letošnji izbor prejeli sedem vzorcev, v drugi krog so se uvrstili trije. Škrbec bo sicer za zmagovalca letošnjega izbora uradno razglašen v začetku prihodnjega leta.

M. M.