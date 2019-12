Gasilci skozi okno v hišo

21.12.2019 | 07:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 19.38 so v Ulici Marjana Kozine v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto skozi okno vstopili v stanovanjsko hišo in odprli vrata reševalcem. V hiši je bila preminula starejša oseba.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo danes od 8 ure do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaje Žabjek, Veliki Videm, Mali Videm, Dolga njiva, Šentlovrenc, Šentlovrenc Gorec, Medvedje, Martinja vas, Vrhovo in Mačji dol.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo danes med 8. uro in 17. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Kolinska Mirna.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.