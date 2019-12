Zavinek od danes v lučkah

21.12.2019 | 11:30

Vas Zavinek bo od danes popoldne spet lepo okrašena božična vas. (Foto: L. M.)

Zavinek - Pridni vaščani Zavinka tudi letošnje božično-novoletne praznike vabijo v čarobno okrašeno vasico, ki bo znova privabila na tisoče ljudi iz vseh koncev Slovenije.

Vas so okrasili s preko šest kilometrov svetlobnih cevi in tisočerimi lučkami, pa seveda z jaslicami in božjimi figurami iz lesa, vse njihovo delo. Zavinek bo najlepši po 17. uri, prvič pa bo zasvetil danes ob 17. uri.

Kot pravi eden od pridnih vaščanov Robert Janežič, se vsako leto trudijo z malce drugačno postavitvijo, in letos so poleg risanih junakov, ki razveseljujejo že nekaj let, pripravili novost: gasilsko vas, v kateri ne bo manjkal niti gasilec Samo.

26. decembra, na dan enotnosti in samostojnosti, ob 18. uri vabijo na božično-novoletni koncert z zanimivimi nastopajočimi: Brigito Šuler, pevsko skupino Folklornega društva Kres Li-La, Preloškimi muzikanti, Ansamblom Petan in otroci iz Zavinka. Zavinek vabi na ogled vse do 6. januarja prihodnje leto, praznika Sv. treh kraljev, vaščani pa obljubljajo, da se bodo obiskovalci lahko med 17. uro in 20. uro pogreli pod kozolčkom ob dobrem zavinškem čaju in kuhanem vinu.

L. Markelj