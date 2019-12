Zobozdravnica Judeževa odhaja, prihaja Šlajkovčeva

21.12.2019 | 08:20

Začasno koncesijsko pogodbo sta včeraj v prostorih občine podpisala nova zobozdravnica v Šmarjeti Nataša Šlajkovec, dr. dent. med.in župan Marjan Hribar.

Šmarješke Toplice - Od 1. januarja imajo šmarješki občani na voljo novo zobozdravnico - po odhodu dolgoletne zobozdravnice Nadje Judež, dr. dent. med., ki je bila uspešna na javnem razpisu Zdravstvenega doma Novo mesto in sporazumno pred potekom koncesije zapušča šmarješko zdravstveno postajo in odhaja v Zdravstveni dom Novo mesto, je bo na tem mestu nadomestila Nataša Šlajkovec, dr. dent. med.

Včeraj sta župan Občine Šmarješke Toplice mag. Marjan Hribar in Nataša Šlajkovec, dr. dent. med. podpisala koncesijsko pogodbo o imenovanju začasnega prevzemnika koncesije za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice.

Marjan Hribar pove: »Vesel sem, da bomo lahko v novih prostorih našim občankam in občanom nudili visok standard zobozdravstvenih storitev z novo koncesionarko. S tem tudi dokončno celovito urejamo prostorske pogoje za zdravstveno in zobozdravstveno ambulanto. Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti dosedanji zobozdravnici dr. Nadji Judež za odlično delo in sodelovanje. Želim ji veliko uspeha tudi v prihodnje.«

Nataša Šlajkovec, dr. dent. med. se prihoda v Šmarjeto veseli. »Prepričana sem, da bo sodelovanja tako z občino Šmarješke Toplice kot tudi s pacienti v obojestransko zadovoljstvo. Veseli me dejstvo, da bom delovala v novo urejenih prostorih, namenjenih za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti, na naslovu Šmarjeta 66,« pravi.

Odhod Judeževe presenetil

Odločitev dosedanje zobozdravnice Judeževe je mnoge presenetila, saj v Šmarjeti deluje že dolgo, kot je bilo slišati, tudi zadovoljno, zdaj pa je prišla celo do ustreznejših prostorov.

Občina je namreč letos poleti pod novim županskim vodstvom začela reševati prostorsko problematiko in je dodatne prostore za zobozdravstveno dejavnost pridobila v severnem delu občinske stavbe. Zobozdravstveno ambulanto z najsodobnejšo opremo v novih prostorih so glede na dosedanje stanje več kot podvojili. S preselitvijo zobozdravstvene ambulante na drugo stran občinske stavbe, ki ima tudi svoj vhod, pa bodo poleg prostorskega rešili še en problem. Čakalnica za obe ambulanti (še za splošno zdravnico) je bila namreč doslej skupna, tako da so si jo delili zdravi in bolni, ki so prihajali tudi z nalezljivimi boleznimi - zdaj pa je tega konec.

Kako Judeževa, ki je v Šmarjeti delovala od leta 2011, pojasnjuje svoj odhod, več o pomislekih nekaterih občinskih svetnikov ob zamenjavi zobozdravnice, ter o novih najemninah, pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

L. Markelj, foto: Občina ŠT