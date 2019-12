Praznični december pester

21.12.2019 | 17:00

V občini Šmarješke Toplice bo december minil živahno, saj se obeta kup dogodkov, celo silvestrovanje na prostem za občinsko stavbo. (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - V prihodnjih dneh se v občini Šmarješke Toplice obetajo pestri dogodki.

V nedeljo, 22. decembra, bo ob 16.30 v kulturni dvorani v Šmarjeti prednovoletno otroško ustvarjanje s predstavo Maje Kokol in obiskom Božička, od 17. ure do 20. ure bo na ploščadi za občinsko stavbo praznično druženje ob kuhanem vinu, ginu…, ob 20. uri pa bo v kulturni dvorani koncert vokalne skupine Kvartopirci z gostom Gašperjem Riflom.

V torek, 24. decembra, je ob 23. uri organiziran pohod z baklami k polnočnici v cerkev sv. Marjete v Šmarjeto in sicer izpred vhoda v hotel Terme Krka Šmarješke Toplice. Na božični dan se ob 20. uri obeta v Termah glasbeni večer s kitaristoma Blažem in Slavkom, v četrtek, 26. decembra, pa bo ob 10. uri pri cerkvi sv. Štefana v Šmarjeških Toplicah tradicionalno žegnanje konj. Na ta dan se ob 18. uri napoveduje še kulturni dogodek in sicer božično-novoletni koncert KD MePZ Šmarješke Toplice v cerkvi sv. Marjete, ter zvečer ob 20.30 nastop folklorne skupine Kres v Termah Krka v Šmarjeških Toplicah.

Silvestrovanje na prostem v Šmarjeti

V petek, 27. decembra, se ob 17. uri v zdraviliškem parku Term Krka obeta novoletni tek ob baklah (udeležba brezplačna), v soboto, 28. decembra, ob 20. uri glasbeni večer z Marjanom Novino v Termah Krka, v nedeljo, 29. decembra, pa ob 20.30 večer z orientalsko plesalko Lauro, v ponedeljek, ob 17. uri družinsko popoldne s čarodejem Andrejem v termah Krka, v torek, 31. decembra, ob 19. uri silvestrovanje s skuino Ultrazvok v restavraciji Term, ter ob 22. uri na ploščadi za občinsko zgradbo silvestrovanje na prostem z ansamblom Valovi. Vstop je prost, za penino bo poskrbljeno.

L. Markelj