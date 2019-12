Šentjernej ne gre v projekt CeRo-DBK

21.12.2019 | 15:00

Šentjernejske svetnike je nagovoril direktor Ceroda Albin Kregar (na desni)....

...., pa tudi Jože Leskovar iz krškega Kostaka.

Šentjernej - Svetniki so na zadnji letošnji občinski seji sprejeli zelo pomembno odločitev. Po burni razpravi so sklenili, da Občina Šentjernej kot družbenik ne pristopi k družbeni pogodbi Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele krajine, d. o. o., javno podjetje (JP CeRO-DBK, d. o. o.) oz. v projekt MBO -izgradnjo mehansko biološke obdelave odpadkov ter da spremeni dosedanjo obliko izvajanja obvezne gospodarske službe, kot jo izvaja podjetje CeROD.

Tak razplet je bil glede na vse dogajanje in dosedanje debate v občinskem svetu pravzaprav pričakovan. Na občinski seji pred kakima dvema mesecema so svetniki sklenili, da jim morata pred odločanjem o tako pomembni zadevi podrobnejše informacije podati tako vodstvo Ceroda kot krškega Kostaka. Oba predstavnika - direktor CeROD-a Albin Kregar in Jože Leskovar iz Kostaka - sta prišla, povedala nekaj podatkov vsak v svoj prid, nekaj je bilo očitkov in obtoževanj, a svetniki so se na koncu - kot rečeno - odločili.

Kaj so povedali gostje na seji, kakšne pomisleke so imeli občinski svetniki in sploh več o razpravi pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji teden.

Besedilo in foto: L. Markelj

